Ny kollega till Smøriga Brød
Gårda Smøriga Brød Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-07-27
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Smøriga Brød söker nya medarbetare – Heltid & Deltid
Vill du bli en del av ett engagerat team där kvalitet, service och utveckling står i fokus?
Smøriga Brød söker nu nya medarbetare till både hel- och deltidstjänster.
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo, tar ansvar för ditt arbete och vill vara med och utveckla en verksamhet där gästupplevelsen alltid står i centrum.
Om tjänsterna
Heltid
Som heltidsanställd arbetar du huvudsakligen onsdag–söndag. Utöver den ordinarie verksamheten förväntas du kunna arbeta vid särskilda evenemang i närområdet, exempelvis:
Fotbollsmatcher på Ullevi och Gamla Ullevi
Konserter på Ullevi och Scandinavium
Abonneringar
Kultur- och kvällsevenemang
Deltid
Som deltidsanställd arbetar du främst kvällar och helger. Vid behov förväntas du även kunna byta arbetspass med ordinarie personal för att bidra till verksamhetens flexibilitet.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierande arbete där du är delaktig i hela den dagliga driften. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Förberedelser i köket inför service
Förberedelser av matsal och uteservering
Lunch- och kvällsservice
Gästbemötande och försäljning
Inventering
Beställningar från grossister
Säkerställande av ordning, kvalitet och rutiner
En typisk arbetsdag består av förmiddagsprepp, förberedelser av matsal och uteservering, lunchservice, ett kortare uppehåll och därefter kvällsservice.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet från restaurangbranschen.
Kan arbeta självständigt och följa recept med hög noggrannhet.
Är serviceinriktad och genuint engagerad i gästens upplevelse.
Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad.
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Har goda referenser från tidigare arbetsgivare.
Det är meriterande om du har ett intresse för konceptutveckling och vill bidra med idéer för verksamhetens fortsatta utveckling.
Efter genomförd introduktion och upplärning finns möjlighet till tillsvidareanställning.Så ansöker du
För att ansöka vill vi att du först ringer Alex på 072-502 28 25 och kort presenterar dig själv och ditt intresse för tjänsten.
Efter samtalet skickar du din fullständiga ansökan via e-post. Ansökan ska innehålla:
CV
Personligt brev
Referenslista
Eventuella rekommendationsbrev
I ditt personliga brev vill vi gärna att du berättar:
Varför du vill arbeta på Smøriga Brød.
Hur dina tidigare erfarenheter gör dig lämplig för tjänsten.
Om du söker heltid eller deltid.
Ditt löneanspråk.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Instrutioner ges via telefon Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gårda Smøriga Brød Aktiebolag
(org.nr 559328-9449)
Exercisheden (visa karta
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411 39 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gårda Smøriga Brød AB Jobbnummer
10013440