Snickare sökes till Dahlgrens Bygg AB - Skövde
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2026-07-27
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Snickare sökes till Dahlgrens Bygg AB – Skövde
Dahlgrens Bygg AB växer och söker nu en engagerad snickare som vill bli en del av vårt team.
Vi arbetar främst med renoveringar, tillbyggnader, nybyggnation och altanbyggen åt privatpersoner och företag i Skövde med omnejd. Hos oss får du varierande arbetsdagar, stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Renoveringar
Tillbyggnader
Nybyggnation
Altaner och uteprojekt
Invändiga ombyggnationer
Vi söker dig som
Har erfarenhet som snickare.
Är självgående, noggrann och ansvarstagande.
Är stolt över ditt hantverk och levererar arbete med hög kvalitet.
Har ett gott bemötande och trivs med kundkontakt.
Har B-körkort.
Meriterande:
Yrkesbevis som snickare.
BE- eller B96-körkort.
Vi erbjuder
Heltidsanställning med 6 månaders provanställning.
Lön enligt överenskommelse, baserad på erfarenhet och kompetens.
Egen fullt utrustad servicebil med verktyg.
Arbetskläder och den utrustning som behövs för arbetet.
Varierande projekt och stor frihet under ansvar.
Ett växande företag med korta beslutsvägar där du blir en viktig del av teamet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Mail,Telefon
E-post: Magnus@Dahlgrensbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dahlgrens Bygg AB
(org.nr 559546-4156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Magnus Dahlgren Magnus@Dahlgrensbygg.se 0730220013 Jobbnummer
10013429