Cirkulär Möbeltekniker och Montör
Posti Logistics Staffing AB / Montörsjobb / Sigtuna Visa alla montörsjobb i Sigtuna
2026-07-27
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Sigtuna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Är du händig och gillar att ge möbler ett nytt liv?
Vill du arbeta med återbruk, möbelrenovering och montering i en varierande
vardag? Då kan du vara den vi söker!
Hos Posti Field Services kommer du främst att arbeta med att ge möbler ett nytt liv
genom återbruk och uppfräschning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:
• Renovera, reparera och rusta upp möbler.
• Fräscha upp möbler genom enklare snickeri-, reparations- och
ytbehandlingsarbeten.
• Bedöma och återställa möbler så att de håller hög kvalitet inför
återanvändning.
• Montera och demontera möbler hos kunder, i butiker, på kontor,
byggarbetsplatser och mässor.
• Övrigt lager- och logistikarbete kan förekomma.
• Arbete på annan ort samt kvälls- och helgarbete kan förekomma vid behov.Profil
Vi söker dig som är händig, noggrann och tycker om att arbeta praktiskt. Du har ett
intresse för möbler och trivs med att reparera, renovera och ge dem ett nytt liv.
Samtidigt uppskattar du ett varierande arbete där även montering ute hos kund
ingår.
Du arbetar självständigt, tar ansvar för ditt arbete och har ett öga för kvalitet och
detaljer. Eftersom du möter kunder i ditt arbete är du också serviceinriktad och
professionell i ditt bemötande.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av möbelrenovering, möbelreparation, återbruk eller liknande
praktiskt arbete.
• Är händig och har god vana av hand- och elverktyg.
• Har erfarenhet av möbelmontering eller liknande montagearbete
(meriterande).
• Har B-körkort (krav).
• Är i god fysisk form och klarar av tunga lyft.
• Behärskar svenska väl i tal och skrift.
• Är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad.
För rätt person erbjuder vi ett varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter i
ett växande företag där kvalitet, hållbarhet och kundfokus står i centrum.
Placering: Arlandastad
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Observera att bakgrundskontroller kan komma att genomföras som en del av
rekryteringsprocessenÖppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Strandbergsgatan 55 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Marwan Sfaxi marwan.sfaxi@posti.com Jobbnummer
10013435