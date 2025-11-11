Lokalvårdare Malmö
2025-11-11
Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Centum söker nu noggranna och ansvarstagande lokalvårdare för uppdrag hos våra kunder. Har du ett öga för detaljer och trivs med att skapa rena och trivsamma miljöer? Då vill vi höra från dig!Dina arbetsuppgifter
• Daglig städning av kontor, trapphus, skolor, butiker eller andra lokaler
• Dammsugning, moppning, torkning av ytor
• Avfallshantering
• Påfyllning av hygienartiklar
• Periodiskt underhåll vid behov
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av lokalvård (meriterande men inte krav)
• Är noggrann, självgående och ansvarsfull
• Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har körkort (meriterande beroende på uppdrag)
Ange "Malmö" i ämnesraden på ditt mejl. För att vi ska kunna hantera din ansökan på rätt sätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: lokalvardaremalmo@centum.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centum Consulting and Recruitment
211 10 MALMÖ Jobbnummer
9598136