Lokalvårdare i Jönköping
Scandinavian Seminars AB / Städarjobb / Jönköping Visa alla städarjobb i Jönköping
2026-02-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandinavian Seminars AB i Jönköping
2 st lokalvårdare med erfarenhet sökes för nytt projekt i Jönköping. Timanställning som kan övergå i fastanställning eller delägarskap. Jag söker dig/er som har erarenhet av självständigt arbete som lokalvårdare. Arbete sker i första hand inom centralorten och du behöver själv kunna ta dig med bil mellan uppdrag (generös ersättning utgår). Det spelar ingen roll vilken nationalitet du har men du måste behärska svenska i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan där du beskriver lite om vem du är och vad du har med dig i bagaget :-)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: info@amandashemservice.se Arbetsgivare Scandinavian Seminars AB
(org.nr 556255-8881)
553 16 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jönköping Jobbnummer
9754488