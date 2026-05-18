Utredare inom regional samhällsplanering
Region Uppsala / Administratörsjobb / Uppsala
2026-05-18
Avdelningen för regional utveckling
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Region Uppsala har statens uppdrag att ansvara för att driva arbetet med regional utveckling i Uppsala län. Arbetet bedrivs inom Avdelningen för regional utveckling som arbetar för ett effektivt genomförande av den regionala utvecklingspolitiken samt internt arbete med mänskliga rättigheter och miljö. Länets vision är att skapa ett gott liv i en hållbar och nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Utgångspunkt för arbetet är Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi som även fungerar som Agenda 2030-strategi. Vi initierar, samordnar och driver på länets utvecklingsarbete tillsammans med länets offentliga, privata och ideella aktörer. I uppdraget ingår att utföra uppgifter inom EU:s strukturfonder. Vi arbetar för stärkt samverkan kring kompetensförsörjning och en inkluderande arbetsmarknad. Vi stödjer aktörer och strukturer för näringslivsutveckling och innovation. Vi erbjuder ett intressant och spännande uppdrag tillsammans med kompetenta kollegor som till övervägande del görs tillsammans med andra aktörer, så som länets åtta kommuner, andra regioner i Mellansverige och aktuella myndigheter.
Ditt uppdrag
För att stärka den regionala utvecklingsstrategins geografiska uttryck arbetar Region Uppsala för att utveckla sitt arbete med regional samhällsplanering, bland annat genom att ta fram en första strukturbild för länet. Kopplat till detta pågår också ett tvåårigt projekt på avdelningen, som syftar till att ta fram metoder för regional grön infrastruktur. Ditt uppdrag blir att förstärka dessa processer genom att under en period ta fram kunskaps- och dialogunderlag med relevans inom området.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegorna i teamet och syftar till att ta fram ett antal underlag som kan konkretisera och/eller fördjupa frågeställningar kopplat till samhällsplanering och mark-, vatten-, och resursanvändning med mellankommunala och mellanregionala utmaningar och/eller samband. Underlagen ska sammanställa befintliga underlag och rapporter från exempelvis statliga myndigheter, samt aktuell relevant forskning, och sätta dessa i en regional kontext. Arbetet syftar till att ge underlag för dialog och förankring hos och mellan målgrupper i länet.Publiceringsdatum2026-05-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har intresse av samhällsplanering och -utveckling. Du har högskoleutbildning inom samhällsplanering eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms av arbetsgivaren som likvärdig. Du har god kommunikativ förmåga och god svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av regional eller kommunal samverkan.
• dokumenterad erfarenhet av att ta fram analyser och underlag och uppföljningar
• kompetens inom geografiska informationssystem, GIS
Du har förmågan att självständigt kunna planera och strukturera ditt arbete utifrån givna uppdrag och tidsramar. Du klarar av att sammanställa koncisa rapporter utifrån ett bredare och större underlag och presentera resultatet på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du är bekväm i att ta externa kontakter för att söka underlag eller genomföra intervjuer. Du tycker om att jobba självständigt men bidrar också i möten inom teamet och med samverkansaktörer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Tjänsten är en visstidsanställning (100%) med start så snart som möjligt och sträcker sig till 31 december 2026. Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Enhetschef, Christel Benfalk tel: 018-617 02 84
Utredare, Henrik Andreasson tel: 018-611 61 12
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
9912492