Säkerhetshandläggare till Anstalten Lindåsa, Tollarp
2026-05-18
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-05-18Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetshandläggare kommer du att vara underställd kriminalvårdsinspektören för säkerhet och ingå i den lokala säkerhetsorganisationen. Du kommer att arbeta både administrativt och operativt med säkerhetsrelaterade frågor. Du kommer att ha en rådgivande funktion inom säkerhet gentemot ledningsgruppen och arbetsgrupperna samt delta i säkerhets forum både internt och externt.
Vi söker dig som har förmåga att tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du kan växla mellan strategiska och operativa frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar till detta. Du har initiativförmåga som innebär att du kan arbeta självständigt, men även tillsammans med andra och uppnår resultat i komplexa frågor som kan uppstå i ditt dagliga arbete.
I rollen som säkerhetshandläggare arbetar du till stor del med uppföljning och kvalitetssäkring av det säkerhetsrelaterade arbetet. Du planerar, genomför, följer upp och registrerar säkerhetsarbetet och har en samordnande roll på verksamhetsområdet.
I rollen kommer du bland annat att:
• upprätta lokala arbetsrutiner och lokala anvisningar för säkerhetshandboken
• vara lokal ISAP-samordnare (inrapporteringssystem)
• genomföra tillsyn, och kontroll inom verksamhetsområdet avseende säkerhetsarbete i samarbete med ledningen
• ansvara för de lokala säkerhetsmötena
• ansvara för beställning, förvaring samt inventering av säkerhetsutrustningKvalifikationerKvalifikationer
• Akademisk utbildning med inriktning säkerhet alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
• God datorvana
• B-körkort
Meriterande:
• Dokumenterad erfarenhet att arbeta med teknisk- och fysisk säkerhet
• Genomförd och godkänd Kriminalvårdsutbildning
• Flerårig arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer vara relevant för tjänsten
• Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor inom Kriminalvården
• Relevanta språkkunskaperÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
9912482