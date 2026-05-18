Ögonssk/ssk med erfarenhet från ögonsjukvård/Ortoptist, deltid
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-05-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du intresserad av barnögonsjukvård och har erfarenhet inom ögonsjukvård? Vi söker nu en medarbetare till ögonmottagningen vid Neuropediatriska enheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en deltidstjänst på 40 % med möjlighet att bidra till vår ambition att vara ledande inom det neuropediatriska området
ett stimulerande och varierat arbete i ett engagerat och kompetent team
möjlighet att arbeta med både kliniskt arbete och samplanering i nära samarbete med andra professioner
en utvecklande arbetsmiljö där kunskapsutbyte och teamkänsla står i fokus.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-05-18Om tjänsten
Vi söker en medarbetare inom ögonsjukvård med erfarenhet av barn till vår verksamhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta med ett brett spektrum av barnneurologiska och barnonkologiska tillstånd inom både öppen- och slutenvård samt intensivvård.
Arbetet sker i team där fokus ligger på neuro-oftalmologisk utredning och behandling av barn och ungdomar inom barnneurologi och onkologi. Vid teammottagning ansvarar du för att utföra kliniskt status, OCT, ögonbottenfotografering och synfält inför ögonläkarbesöket.
En viktig del av tjänsten är samplanering med andra professioner runt patienterna samt administrativa uppgifter som bokningar från väntelistan och planering av konsultärenden på slutenvården och barnintensiven. Du kommer även att arbeta med chatt- och telefonrådgivning gentemot patienter, föräldrar och andra yrkesgrupper inom sjukhuset.
Vid behov har du egen mottagning när ögonläkaren är på tjänsteärenden eller ledig.
Hospitering före anställning genomförs för att säkerställa att teamkänslan känns bra för båda parter, provanställning på 6 månader tillämpas.
Vi söker dig som
trivs i en miljö där samarbete och kommunikation står i centrum
har en varm och serviceinriktad inställning gentemot både patienter och deras föräldrar
bidrar till en positiv stämning i teamet
är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Yrkeserfarenhet inom ögonsjukvård
Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar
God förmåga att bemöta barn med särskilda behov
Meriterande:
Specialistsjuksköterska inom ögonsjukvård
Erfarenhet av barnsjukvård
Ortoptistexamen
Gedigen erfarenhet av OCT, ögonbottenkamera och olika synfältmetoder
Tekniskt kunnande kring apparaturen som används i ögonsjukvården.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9912490