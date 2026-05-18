Äldrekoordinator med uppdrag som seniorlots till Nacka kommun
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Omsorg och assistans / Behandlingsassistentjobb / Nacka Visa alla behandlingsassistentjobb i Nacka
2026-05-18
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Omsorg och assistans i Nacka
Är du en trygg och relationsskapande person som tycker om att möta människor och hjälpa andra att hitta vägar till gemenskap och stöd? Vill du arbeta uppsökande och förebyggande i en självständig och operativ roll där du får vara ute i samhället och göra skillnad för äldre invånare i Nacka kommun?
Nu söker vi en äldrekoordinator med ett utökat uppdrag som seniorlots i en pilotverksamhet, där du blir en del av ett erfaret team inom den förebyggande verksamheten.
Ditt uppdrag
I rollen arbetar du uppsökande för att nå äldre personer som riskerar ensamhet eller som ännu inte hittat in i det stöd och de sociala sammanhang som finns i kommunen. Arbetet sker ute i olika delar av Nacka där du rör dig mellan träffpunkter, bibliotek, kulturhus och andra naturliga mötesplatser.
Rollen handlar om att skapa förtroende, bygga relationer och hjälpa människor vidare till rätt insatser, aktiviteter och gemenskap. I vissa situationer innebär det också att ge ett tillfälligt och praktiskt stöd till att komma igång och hitta in i nya sociala sammanhang och aktiviteter.
Du arbetar både motiverande och vägledande och blir en viktig länk mellan seniorer, vårdcentraler, föreningar, civilsamhälle och olika verksamheter inom kommunen. Rollen innebär också ett nära samarbete med kollegor inom den förebyggande verksamheten.
Rollen omfattar bland annat att:
ge information om kommunens äldreomsorg, förebyggande verksamheter samt aktiviteter inom föreningsliv och civilsamhälle
vägleda och ge praktisk hjälp för att lotsa seniorer vidare till rätt insatser, aktiviteter och kontaktvägar
arbeta systematiskt uppsökande för att nå äldre som inte själva söker stöd eller sociala sammanhang
ha regelbundna telefonkontakter och relationsskapande uppföljningar
samverka med vårdcentraler, socialsekreterare, föreningar och civilsamhälle
bidra till att utveckla arbetssätt och hitta nya vägar för att nå målgruppen
vid behov delta i eller leda grupper och aktiviteter
Arbetet är främst förlagt dagtid, men viss verksamhet kan i enstaka fall förekomma på kvällar och helger. Tjänstens hemvist är i Nacka stadshus, men rollen är i huvudsak mobil och utåtriktad där du förväntas vara närvarande ute i kommunen och röra dig mellan olika mötesplatser och verksamheter.
Är det här du?
Vi söker dig som är trygg i dig själv, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du tycker om att möta människor i olika sammanhang och känner dig bekväm i en roll där du får vara synlig, tillgänglig och bygga nätverk och samarbeten, både ute i kommunen och tillsammans med andra verksamheter och aktörer.
Du är initiativtagande och självgående och uppskattar frihet under ansvar. Rollen passar dig som gillar ett operativt och uppsökande arbete där du själv driver kontakter och aktiviteter framåt och hittar vägar för att nå personer som annars riskerar att hamna i ofrivillig ensamhet.
För att lyckas i rollen behöver du vara uthållig och motiveras av långsiktigt relationsbyggande och motivationsskapande arbete. Du förstår att förändring och motivation ibland tar tid och kan behålla energi och engagemang även när resultat inte syns direkt. Du har ett gott bemötande, hög servicekänsla och förmåga att skapa trygghet och motivation i mötet med andra. Samtidigt är du nyfiken, lösningsorienterad och vågar prova nya arbetssätt för att utveckla uppdraget vidare tillsammans med dina kollegor.
Din erfarenhetPubliceringsdatum2026-05-18Kvalifikationer
Högskoleutbildning som exempelvis socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Kunskap om åldrande och äldres livsvillkor
Intresse för förebyggande arbete och målgruppen äldre
God digital kompetens
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande erfarenhet
uppsökande och vägledande arbete
kommunal verksamhet, region eller annan offentlig verksamhet
samverkan med civilsamhälle eller föreningsliv
gruppverksamhet
Vi erbjuder
Den förebyggande verksamheten arbetar för att främja ett hälsosamt åldrande och erbjuder aktiviteter och stödinsatser för seniorer i Nacka kommun. Fokus ligger på att stärka självständighet, livskvalitet och hälsa samt bidra till ökad delaktighet och social gemenskap. Läs mer om verksamheten här.
Hos oss får du ett självständigt och meningsfullt uppdrag där du får möjlighet att göra konkret skillnad för äldre invånare i kommunen. Du blir en del av en verksamhet med stort engagemang för förebyggande arbete, hälsa och social gemenskap och får arbeta nära både kollegor, seniorer och samverkansaktörer i hela kommunen.
Eftersom rollen är en del av en pilotverksamhet får du också möjlighet att bidra till och utveckla framtida arbetssätt inom kommunens förebyggande arbete för äldre.
Rollen innebär stor frihet under ansvar och du förväntas själv planera, prioritera och driva arbetet framåt.
Tjänsten är en projektanställning på 18 månader med start enligt överenskommelse kopplad till ett utvecklingsuppdrag av strategisk betydelse för verksamheten. Vår organisation arbetar långsiktigt med kompetensförsörjning.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Martin von Schoultz på martin.vonschoultz@nacka.se
eller 070-431 86 19 alternativt rekryteringsspecialist Helena Söderström på helena.soderstrom@nacka.se
eller 070-431 80 61.
Rekryteringsprocessen består av tester, kompetensbaserad intervju, referenstagning samt uppvisande av relevanta handlingar och belastningsregister.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Sista ansökningsdag är 7 juni 2026.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9912485