Vikariat som ungdomsledare 50 % till ungdomsgården Storstugan i Vaxholm
2026-05-18
I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Här arbetar du i verksamheter med goda resultat, i en vacker och trygg miljö. I undersökningar rankar medarbetare oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i.
Vår värdegrund, Samspel, Engagemang och Respekt, skapar gemenskap och hjälper oss med vårt samhällsviktiga uppdrag.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaxholm kännetecknas av goda skolresultat, hög andel behöriga lärare och en förskola som bidrar till en bra start i livet. Här ges du goda möjligheter att utvecklas i din roll samtidigt som du har närhet och stöd av kollegor och chefer.
Ungdomsgården i Vaxholm är öppen för ungdomar som går i högstadiet och gymnasiet. Vi håller till i Storstugans lokaler och ungdomsgården har öppet tre kvällar i veckan. På onsdagar och torsdagar mellan klockan 16.00-20.00 och på fredagar mellan klockan 15.30-22.30. Vi har öppet vissa lördagar kl. 16-22.30.
Tjänsten somungdomsledare på ungdomsgården Storstugan ligger under enheten för ungdomsverksamhet på utbildningsförvaltningen och har en omfattning på 50 %. Det är ett vikariat under läsåret 2026/2027 då en av våra anställda ska vara tjänstledig för studier. Det kan finnas möjlighet till förlängning.
I uppdraget som ungdomsledare ingår att arbeta två vardagskvällar i veckan och varannan fredag kväll. Utöver arbetet på ungdomsgården ingår tid till att skolfälta på kommunens högstadieskola en förmiddag i veckan, planering och utveckling av verksamheten samt inköp.
Som ungdomsledare är du en vuxen förebild som är ansvarstagande, relationsbyggande, trygg i dig själv och tycker om att arbeta med ungdomar. På ungdomsgården träffar du ungdomar mellan 13-18 år och hittar på aktiviteter utifrån deras önskemål. Det kan exempelvis vara spela spel eller sporter, vara kreativ i ateljén, baka eller tillaga lättare måltider. Vi arbetar med att skapa engagemang, inspirera till delaktighet och erbjuda ett brett utbud av aktiviteter i en trygg miljö fri från alkohol och droger.
Enheten är liten och består främst av timanställda ungdomsledare. Det innebär att du i denna roll behöver vara initiativtagande och kreativ i ditt sätt att arbeta.
Vi använder oss av appen Ungdomsappen vilken bland annat fungerar som vår marknadsföringskanal och det ingår i dina arbetsuppgifter att uppdatera den kring den veckovisa verksamheten.
Dina arbetstider innefattar alltid onsdagar kl. 11-20.15, torsdagar kl. 15.45-20.15 och varannan vecka även fredagar kl. 15.15-23. Övriga 11 timmar/månad kan förläggas utifrån dina önskemål i diskussion med chef, men arbetstiden ska vara förlagd på totalt 20 timmar/vecka. Ibland kan tiderna komma att ändras i samråd med chef utifrån verksamhetens innehåll.
Vaxholms ungdomsverksamhet är medlemmar i KC (Kunskapscentrum för ungdomsverksamhet) och du erbjuds att gå deras utbildningar när tillfälle ges.
Som ungdomsledare på ungdomsgården samverkar du med socialtjänstens ungdomsstödjare och kommunens högstadieskola Kronängsskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, engagerad och har en förmåga att skapa relationer med ungdomar. Du tar initiativ och vill vara med och bidra till en utvecklande ungdomsgård. Du har en eftergymnasial utbildning inom fritidsledarskap, beteendevetenskap, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda grupper, arbeta relationsskapande och har ett öga för marknadsföring. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9912481