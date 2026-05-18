Disputerad forskare sökes till projektanställning i Neuroblastomgruppen
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Centrum för Medicinsk Genomik inom verksamhetsområde Klinisk genetik och genomik på Sahlgrenska universitetssjukhuset samlar och utför laborativ genetisk utredning för samtliga laboratoriespecialiteter. Tack vare analyserna kan sjukvården bland annat diagnosticera ärftliga sjukdomar och hitta genetiska förändringar i cancertumörer som kan användas för behandlingsval.
Vid centret bedrivs också forsknings och utvecklingsarbete inom Medicinsk Genetik och Genomik.
Vi kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete där du arbetar i en grupp som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom fältet cancergenetik.
Klinisk genetik och genomik vid Område 4 på Sahlgrenska universitetssjukhuset söker en medarbetare till en av våra forskningsgrupper. Gruppen har sina lokaler inom Klinisk genetik och genomik på Medicinareberget.
Vad erbjuder vi?
Vi kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete inom en interdisciplinär forskargrupp. Dina arbetsuppgifter
En grupp under ledning av Docent Susanne Fransson och Senior Professor Tommy Martinsson, bedriver forskning och utveckling rörande barncancer-varianten neuroblastom. Du kommer att ingå i denna grupp och bedriva självständigt laborativt arbete rörande tumörprover - extraktion av DNA, RNA och proteiner från olika vävnader och biopsimaterial. Vidare ingår arbete med molekylärgenetiska analyser såsom kvantitativ PCR, digital-PCR, Sangersekvensering, fragmentanalys, djupsekvensering proteinanalyser, samt genetisk screening med microarrayteknik.
I arbetsuppgifterna ingår analys och bedömning av resultat av laboratorieanalyserna i samarbete med andra yrkesgrupper. Detta kan innefatta analys av gener och genområden i tumörmaterial. Dessutom ingår i arbetet utveckling i att införa nya analyser och metoder.
Om dig
Vi söker dig som är disputerad PhD i molekylärbiologi, cellbiologi, biomedicin, bioteknik eller motsvarande utbildning.
Du har mycket goda teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom molekylärbiologiska och genetiska metoder.
Bakgrund inom cancergenetik och erfarenhet av molekylärgenetiskt laboratoriearbeteär ett krav.
Vi ser gärna att du har eller har haft ett utökat ansvarsområde inom exempelvis utvecklingsarbete i en forskningsmiljö. Att detta arbete har innefattat Cancergenetik, cancergenomik, cancerproteomik är starkt meriterande.
Det är även starkt meriterande om du arbetat med neuroblastomgenetik inklusive detektion av nya targets, nya aspekter av behandling, såsom ferroptosis samt publicerade arbeten rörande neuroblastomgenetik.
Vi letar efter dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett engagemang för forskning och utveckling.
Du arbetar strukturerat och med patientprovet i fokus.
Du är mycket förtrogen med att skriva vetenskaplig text och dokumentation på engelska.
Du kommer att arbeta i grupp tillsammans med dina arbetskamrater så vi vill att du är en lagspelare som är van och har viljan av att arbeta i team.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god kommunikationsförmåga.
Anställningsintervjuer sker löpande även under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
