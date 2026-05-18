Rekryteringssamordnare för volymrekrytering mot vård och omsorg, vikariat
Partille kommun / Administratörsjobb / Partille Visa alla administratörsjobb i Partille
2026-05-18
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Har du erfarenhet från rekrytering och vill göra skillnad för verksamheter inom vård och omsorg i Partille kommun? Just nu söker vi en person som vill arbeta med volymrekrytering för att säkra våra verksamheters bemanning.
Under hösten innebär uppdraget att samordna och driva rekryteringen av månadsanställda och tillsvidaretjänster för äldreomsorgen genom:
Annonsering
Telefonintervjuer
Språktestning (genom leverantör)
Referenstagning
Efter referenstagningen lämnar du över till verksamheterna som tar vid i processen. Under den här perioden kan du även komma att stötta upp i behovsrekryteringen av våra timvikarier tillsammans med vår behovsrekryterare på Bemanningscenter.
Vid jul påbörjas förberedelserna inför sommarrekryteringen. Du kommer då rekrytera sommarvikarier till våra äldreboenden, hemtjänsten och korttidsverksamhet samt stödassistenter till funktionsstöd. Ofta föregås sommarvikariatet av en behovsanställning vilket gör att du även under denna period arbetar tätt tillsammans med vår behovsrekryterare där ni stöttar varandra i processerna. Under sommarrekryteringen sköter du hela rekryteringsprocessen.
Du ansvarar för:
Att samla in behov
Annonsera
Urval
Intervjuer med stöd från verksamheterna
Språktestning (via leverantör)
Kontroller inför anställning, så som belastningsregister, ID-kontroll och referenstagning
Lönesättning
Anställningsavtal
Vi utvärderar kontinuerligt vår process och den kan därför komma att ändras inför nästkommande år.Publiceringsdatum2026-05-18Kvalifikationer
Vi söker dig med:
Högskoleutbildning inom relevant område, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig och relevant.
Erfarenhet från rekrytering med goda referenser från självständigt arbete
Arbetsrättslig kunskap kopplat till området
God systemkunskap, du kan lätt ta dig an och navigera i nya system
Goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift
Meriterande för uppdraget är erfarenhet från:
Liknande uppdrag med volymrekrytering
Arbete inom kommunal verksamhet
Praktisk LAS-hantering för tidsbegränsat anställda
Tredjelandsanställningar vid rekrytering
Arbete i systemen Varbi, Heroma och Refapp.
Vi söker dig som är grundad i rekryteringsuppdraget och trivs med att ha många sociala kontakter i ditt arbete. Du är van vid att använda telefonen och digitala arbetsverktyg. Vidare är du en person som tar egna initiativ och självständigt driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du en strukturerad och grundad sida där du kan planera och prioritera ditt arbete samt hantera kandidater parallellt som befinner sig i olika skeden av rekryteringsprocessen. Du behöver också klara av att växla mellan arbetstoppar och lugnare perioder med exempelvis planering och utvärdering.
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat mellan augusti/september 2026 till och med maj 2027.
Arbetspsykologisk testning kommer vara en del av rekryteringsprocessen för denna tjänst.
Vid anställning krävs ett godtagbart uppvisande av registerutdrag för ledande befattning.
Din nya arbetsplats
Välkommen till HR avdelningen i Partille kommun! I HR avdelningen ingår HR-enheten, Rekryteringsenheten, Bemanningscenter och Löneenheten. Vi är ett gott gäng som trivs ihop och delar korridor. Vår korridor är aktivitetsbaserad med olika arbetsrum, mötesrum och teamsrum. Möjlighet att arbeta hemifrån finns också när arbetet tillåter.
Hos oss i Partille kommun står alla människors lika värde i centrum. Med stort engagemang och korta beslutsvägar skapar vi tillsammans trygghet, kvalitet och utveckling för våra invånare.
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
• Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem
• Har du skyddad identitet? Ring Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten
• Vi tar inte emot några personliga brev
• Inför anställning behöver du kunna styrka din identitet och, vid behov, arbetstillstånd Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9912474