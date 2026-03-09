Lokalvårdare Gävle/ Sandviken

Mellansvenska Städ AB / Städarjobb / Gävle
2026-03-09


Vi söker lokalvårdare till sommaren i Gävle och Sandviken
Vi söker personal till sommaren då ordinarie personal har semester v. 25-32, start kan även komma att ske tidigare än så.
Vi söker dig som är pigg och glad och gillar fysiskt arbete. Det är varierande om man arbetar i grupp eller ensam och därför bra om man har lätt för att samarbeta med andra men även trivs med självständigt arbete.
Arbetet innebär städ på t.ex. kontor, butiker, trapphus, flyttstäd och byggstäd mm
Vi vill att du har körkort B (manuell växellåda)
Du ska tala och förstå svenska.
Våra arbetsdagar startar antingen 06.00 eller 07.00 på morgonen.
Mejla ansökan med CV och personligt brev till ansokanmssab@gmail.com
Sista ansökningsdag är 17 maj men urval sker löpande under tiden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: ansokanmssab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mellansvenska Städ AB (org.nr 556068-8300)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9783801

