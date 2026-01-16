Lokalvårdare för månadsvikariat
2026-01-16
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vill du bli en av våra engagerade och serviceinriktade lokalvårdare?
Som lokalvårdare är din huvudsakliga uppgift att se till att våra lokaler är välstädade.
En ren och fräsch miljö är viktigt för alla som vistas i lokalerna och dessutom alltid mycket uppskattat. Du kommer att arbeta med lokalvård, storstädning och egenkontroll av förskolans och/eller skolans lokaler såsom klassrum, toaletter, allmänna utrymmen, personalutrymmen m.m. Både manuell städning och maskinkörning förekommer.
Vi erbjuder dig ett viktigt och varierande arbete för att säkerställa att våra barn och elever kan få en undervisning i rena och säkra lokaler. Alla som arbetar inom lokalvård är vuxna förebilder och betydelsefulla för våra elevers utveckling. Vi arbetar med höga förväntningar och ett respektfullt bemötande.
Via oss på BSF Bemanningsenheten kan du erbjudas arbete som lokalvårdare till månadsvikariat, allt från ca 1 till 6 månader. Vikariatet kommer att vara på någon av kommunens förskolor och grundskolor, antingen i Lunds stad eller i någon av våra byar Dalby, Veberöd, Genarp, Torna Hällestad, Södra Sandby eller Revingeby. Vi kommer att lägga stor vikt vid att matcha din kompetens mot uppdraget.
Vi söker dig
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet av att arbeta med lokalvård. Det är meriterande har erfarenhet av maskinkörning och golvvård samt kvalitetsutbildning som INSTA 800, SRY/PRYL eller motsvarande.
Arbetstiden är förlagd under ordinarie verksamhetstider, vilket ställer krav på att du kan vara flexibel och trivs med att ha personal och barn/elever runt omkring dig medan du arbetar. Du är självgående i ditt arbete, men samtidigt en del av ett arbetslag där vi självklart hjälps åt när det behövs. Som lokalvårdare känner du en yrkesstolthet och du utför ditt arbete med stor noggrannhet och kvalité.
Du behöver ha grundläggande digitala kunskaper. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska språket för att kunna tillgodogöra dig både muntliga och skriftliga instruktioner.
För arbete inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Bemanningsenheten
BSF Bemanningsenhet arbetar med att rekrytera och bemanna ut vikarier till våra förskolor. Vi tillsätter behovet av korttidsvikarier när ordinarie medarbetare är frånvarande p.g.a. sjukdom/VAB, men även för planerad frånvaro i form av semester, utbildning eller liknande. Utöver detta tillsätter vi också månadsvikariat och nu söker vi dig som är utbildad lokalvårdare och vill arbeta hos oss på längre vikariat.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
