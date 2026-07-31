Lokalvårdare
Solklart Hushållsnära Tjänster AB / Städarjobb / Växjö Visa alla städarjobb i Växjö
2026-07-31
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Vi söker nu en timanställd lokalvårdare för hemstädning hos våra privatkunder. Arbetet passar dig som är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad samt trivs med att arbeta både självständigt och med kundkontakt. Arbetsuppgifterna består av regelbunden hemstädning där bland annat städning av kök, badrum och övriga bostadsytor ingår, samt dammsugning, moppning och dammtorkning. Du ansvarar för att arbetet utförs med hög kvalitet och att kunderna känner sig trygga och nöjda.
Vi söker dig som är pålitlig, har ett öga för detaljer och en positiv inställning till service. Tidigare erfarenhet av städning är meriterande men inget krav, då introduktion och upplärning ges. Du behöver kunna kommunicera på svenska.
Vi erbjuder en timanställning med flexibla arbetstider i en trevlig arbetsmiljö, med möjlighet till fler arbetstimmar över tid. Tillträde och arbetstid sker enligt överenskommelse.
Låter detta som något för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan med en kort presentation av dig själv. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: solklartstad@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solklart Hushållsnära Tjänster AB
(org.nr 556180-8196)
Arabygatan 15 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017460