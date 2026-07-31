Produktspecialist till brottsbekämpande system
Polismyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-31
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Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Gruppen ansvarar för att utveckla och förvalta applikationer och tjänster som stödjer operativa, utredande, underrättelse och forensiska system med information och funktionalitet. Området omfattar system som kräver hög kompetens för att hantera både nyutveckling och förvaltning av komplexa lösningar under höga säkerhetskrav i applikationer med över 30 000 slutanvändare.
Teamet sitter i Norrköping och består av 13 medarbetare, varav 10 är systemutvecklare och tre är produktspecialister. Produktspecialisterna jobbar brett, med hög domänkunskap, mot många olika verksamhetsområden med många kontaktytor internt och externt.
Vi erbjuder:
Roliga och utvecklande arbetsuppgifter
Ett team där kompetens och ödmjukhet går hand i hand
Möjligheten att påverka och bygga system från grunden i en ständig förbättringsprocess
Generösa förmåner inom bland annat semester, friskvård och pension. Läs mer om våra förmåner här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/det-har-erbjuder-vi/Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
I rollen får du arbeta i en stimulerande miljö med stor teknisk bredd, där vi tillsammans utvecklar lösningar inom informationsförsörjning, hantering av mediafiler, planerad brottsbekämpning och kommunikationssystem. Genom nära samarbete med den operativa polisen omsätter du deras behov direkt i funktionell teknik och samordnar integrationer med andra myndigheter, vilket ger en unik inblick i samhällsviktig verksamhet.
Du fungerar som länken mellan polisverksamheten och utvecklingsteamet, du jobbar tvärfunktionellt med olika teknikgrupper och ditt fokus ligger på att leverera stabila system som möter polisens strikta säkerhetskrav.
Arbeta med nyutveckling och underhåll i nya och befintliga system
Bidra till teamets kompetensutveckling genom kunskapsdelning
Översätta komplexa behov till säkra och hållbara tekniska lösningar
Samverka med polisverksamheten, andra utvecklingsteam och externa myndigheterKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom datateknik, systemvetenskap, mjukvaruteknik eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Flera års aktuell erfarenhet av arbete som produktägare, produktspecialist, kravanalytiker eller motsvarande roll inom systemutveckling
Erfarenhet av att arbeta i agila utvecklingsteam i större systemlandskap
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
Komplexa IT-miljöer med höga krav på informationssäkerhet
Att samordna olika intressenter ur både verksamhets- och teknikperspektiv
Samarbetsverktyg som Jira och Confluence eller liknande verktyg
Databaser t.ex. SQL eller liknande
Erfarenhet av API:er samt verktyg som Postman eller Swagger/OpenAPI
Arbete inom offentlig sektor eller annan samhällsviktig verksamhet
Personliga egenskaper
För oss är samarbete viktigt och vi ser därför att du vill bidra till en arbetskultur som präglas av samarbete, kunskapsdelning och kontinuerligt lärande. Vi är ett nyfiket team och ser därför att du uppskattar att lära dig nya saker, och att följa med i teknikutvecklingen samt bidra till gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Du tycker om att lösa tekniska utmaningar och kan arbeta självständigt samt har förmågan att prioritera, växla mellan helhet och detaljer och bidra till lösningar med god kvalitet.
Då rollen innebär många kontaktytor söker vi dig som har en mycket god kommunikativ förmåga, där du både skriftligt och muntligt kan anpassa din kommunikation efter målgrupp/mottagare. Du trivs i en roll där du samarbetar med andra, och är prestigelös och ansvarstagande i ditt arbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Kontakt
Har du frågor om uppdraget så är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterande chef: 010 563 56 24.
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Välkommen att kontakta HR-konsult, Clara Scattergood, telefon: 010-564 60 07 eller mejl: clara-paulina.scattergood@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
SACO, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 073-2490422
Fackförbundet ST, nås via mejl: st.region-ost@polisen.se
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning om 6 månader
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Norrköping
Arbetstid: Heltid, flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Teknisk produktspecialist
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan:
1. Har du högskole- eller civilingenjörsexamen inom datateknik, systemvetenskap, mjukvaruteknik eller annan utbildning eller förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig? JA/NEJ. Om Ja, beskriv din utbildning alternativt motsvarande erfarenhet: Svar:
2. Har du erfarenhet som uppdragsledare/produktägare/teknisk kravanalytiker? JA/NEJ. Om ja, beskriv din erfarenhet: Svar:
3. Har du erfarenhet från Jira, Confluence eller liknande? JA/NEJ Om Ja, beskriv din erfarenhet: Svar:
4. Har du erfarenhet av databaser som SQL eller liknande? JA/NEJ. Om ja, beskriv din erfarenhet av databaser: Svar:
5. Har du erfarenhet från API'er och API-tester med Swagger/OpenAPI eller liknande? JA/NEJ. Om ja, beskriv din erfarenhet: Svar:
6. Mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift. Svar: Ja eller Nej
7. Har du svenskt medborgarskap? JA/NEJ. Svar:
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten Jobbnummer
10017447