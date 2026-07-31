Biblioteksassistent/Bibliotikarie med inriktning mot yngre barn
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2026-07-31
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om företaget
Hagfors bibliotek är integrerade folk- och skolbibliotek.Vi är en del av kulturenheten inom Barn- och bildningsavdelningen, där kulturskolan, fritidsgårdar och kommunens övriga kulturverksamheter ingår.
Vi arbetar nära kommunens förskolor och skolor och har ett tydligt uppdrag att främja språk, läsning och tidig litteracitet. Biblioteket är en del av Bibliotek Värmland – ett regionalt samarbete med gemensamma system- och IT‐tjänster, digitala tjänster och bibliotekssystemet Book‐it.
Uppdraget
Som biblioteksassistent med inriktning mot yngre barn blir du en viktig del av kommunens arbete med att stärka barns språkutveckling och tidiga möten med litteratur. Du arbetar nära förskolepersonal, Familjecentralen och bibliotekets team för att skapa inspirerande, tillgängliga och lustfyllda läsupplevelser för barn i förskoleåldern och de tidiga skolåren.
Du ingår i bibliotekets ordinarie verksamhet men har ett särskilt fokus på att utveckla samarbetet med förskolor, Familjecentralen och andra aktörer som möter barn och unga i kommunen.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår att:
arbeta läsfrämjande tillsammans med förskolor och andra verksamheter som möter yngre barn, och stödja deras arbete med språk och litteracitet
planera och genomföra bokprat, sagostunder och andra aktiviteter för de yngsta barnen
ta emot barngrupper på biblioteket och skapa trygga, lekfulla och inspirerande möten med böcker
delta i och planera bibliotekets programverksamhet för barn och unga (0–18 år)
arbeta med bokhantering, medieplanering, omlopp och logistik kopplat till förskolornas behov
samordna boklådor, temalådor och material till förskolorna
ge service till förskolepersonal och vara en kontaktperson mellan bibliotek, förskola och Familjecentral
samarbeta med andra aktörer, exempelvis Barn- och fritidsprogrammet, kulturskolan och fritidsgårdarna
delta i bibliotekets övriga verksamhet, inklusive viss kvälls- och helgtjänstgöringKvalifikationer
Vi söker dig som:
har erfarenhet av arbete i förskola, bibliotek eller annan verksamhet med barn
har ett stort intresse för barnlitteratur och tidig språkutveckling
är trygg i mötet med både barn och vuxna
är strukturerad, ansvarstagande och har god förmåga att planera och organisera
har god digital kompetens och kan använda bibliotekets system och digitala verktyg
har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Meriterande
erfarenhet av läsfrämjande arbete
kunskap om barns språkutveckling
erfarenhet av arbete i bibliotekssystem
Krav
Körkort med behörighet B.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning.Övrig information
Vid anställning kommer utdrag ur polisens belastningsregister att begäras.
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i Hagforsstrategin.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
I tjänsten i Hagfors kommun innebär det att BankID behövs för vissa arbetsuppgifter.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors Kommun
(org.nr 212000-1884), https://www.hagfors.se/undersidor/arbete-och-naringsliv/lediga-jobb.html
Dalavägen 10 (visa karta
)
683 80 HAGFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hagfors kommun Kontakt
Fackliga företrädare når du via kommunens växel kommun@hagfors.se 0563-18500 Jobbnummer
10017442