Teknisk specialist Videoplattformar & Streaming
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2026-07-31
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Är du redo för en större uppgift?
IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten.
IT-avdelningen en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och IT är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet. Vi utvecklar och moderniserar polisens IT och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten. IT-avdelningen består för närvarande av omkring 1400 anställda som ansvarar för all IT som används av myndighetens 40 000 anställda. Vårt kontor är beläget i centrala Stockholm där vi erbjuder både flexibelt kontor och flexibla arbetstider. För närvarande finns det även möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan.
Till vårt team Digital kommunikation söker vi nu en teknikspecialist som är analytisk, noggrann och strukturerad. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. Bygg framtidens kommunikationsinfrastruktur för Polismyndigheten
Är du redo att ta ditt tekniska kunnande inom video, streaming och collaboration till nästa nivå?
Vi söker nu en driven Teknisk specialist till vårt team Digital kommunikation. Här blir du en viktig spelare i att designa och driva de videomiljöer som binder samman 40 000 polisanställda över hela landet.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Med 1400 medarbetare på IT levererar vi kritiska tjänster som möjliggör både brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Vi satsar stort på modernisering och söker dig som vill vara med och forma hur polisen kommunicerar imorgon och framöver.
Som teknisk specialist ansvarar du för hela livscykeln för våra videolösningar – från arkitektur och design till drift och optimering. Du kommer att hantera en komplex miljö där hög tillgänglighet och säkerhet är icke-förhandlingsbart.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Du designar, utvecklar och förvaltar avancerade videomiljöer, endpoints, digital signage och streamingtjänster.
• Du fungerar som bryggan mellan infrastrukturteam, applikationsutvecklare och verksamheten och säkerställer att tekniken möter användarnas behov.
• Du arbetar med kravställning och deltar i upphandlingsprocesser, för att säkra bästa möjliga tekniklösningar.
• Du arbetar med att dokumentera lösningar, upprätta rutiner och dela med dig av din expertis internt.Kvalifikationer
För den här rollen behöver du:
• Gymnasieutbildning inom relevant område eller motsvarande kompetens, som polismyndigheten bedömer som motsvarande.
• Erfarenhet av arbete med infrastruktur, så som Nätverksinfrastruktur, serverkonfigurering, IP-adressering, brandväggsregler och certifikathantering.
• Du har en mycket god svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Du har svenskt medborgarskap.
• Du trivs bäst i gränslandet mellan djupt tekniskt fördjupningsarbete och strategisk samordning.
Meriterande:
För att lyckas fullt ut i rollen ser vi gärna att du även har erfarenhet av:
• Stora, komplexa IT-miljöer med höga krav på driftsäkerhet (gärna från myndighet eller annan reglerad verksamhet där infrastrukturen anses vara kritisk).
• Erfarenhet av design, drift och förvaltning av videomiljöer. Du har goda kunskaper i Cisco-ekosystemet (CUCM, TMS, Expressway, CMS) eller motsvarande plattformar.
• Virtualisering och drift av virtuella servrar.Dina personliga egenskaper
Du är initiativtagande och driver för att komma framåt inom dina områden. När komplexa problem uppstår ser du möjligheter i att arbeta metodiskt och att få en större förståelse och kunskap. Du är flexibel och växlar naturligt mellan att arbeta självständigt med tekniska djupdykningar och att samarbeta i team för att leverera helhetslösningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Heltid, flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Teknikspecialist
Läs mer, besvara urvalsfrågorna och ansök via vår hemsida eller klicka på "Klicka på denna länk för att göra din ansökan
", för att komma till annonsen på polisen.se.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten Jobbnummer
10017438