Långtidsvikariat som personlig assistent (ca 3 år)
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-07-31
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Vikariatet avser att täcka en tjänstledighet från september 2026 till juni 2029. Anställningen inleds med kortare tidsbegränsade perioder med hänsyn till vikten av god personkemi och att arbetet sker i den assistansberättigades hem och privata vardag.
Jag är en kvinna 40+ som lever ett aktivt och självständigt liv med hjälp av mina personliga assistenter – och mina två trogna fyrbenta sidekicks (hundar alltså, inte en rockbandsturné).
Arbetet består främst av dygnspass. Tjänsten är ett långtidsvikariat på cirka 75 % plus jour. Tjänstgöring sker både vardagar och helger (vanligtvis varannan helg) samt storhelger. Du behöver därför vara bekväm med längre arbetspass.
Mina hundar är en självklar del av vardagen och arbetsplatsen. Du behöver därför vara genuint hundvan och känna dig trygg med både promenader, vardaglig skötsel och att ha hundar omkring dig.
B-körkort är ett krav.
Arbetsplatsen är doftkänslig. Därför behöver du vara rökfri och avstå från parfym samt andra starkt doftsatta produkter under arbetstid.
Arbetet innebär att vara mina armar, ben och min extra muskelkraft där min kropp inte räcker till. Det handlar om praktisk hjälp i vardagen, personlig assistans, hushållssysslor, matlagning, hundpromenader, inköp och annat som får livet att fungera smidigt.
En viktig del av arbetet är att du är bekväm med att ha en stödjande roll. Jag planerar, fattar besluten och styr mitt liv själv. Du behöver trivas med att ha en plats i baksätet när det gäller planering och beslut, samtidigt som du är aktiv och engagerad i de arbetsuppgifter du utför.
Du ska kunna ta instruktioner, arbeta självständigt och få saker gjorda utan att ta över.
Jag söker en assistent som är trygg i sin yrkesroll och ser uppdraget som ett professionellt samarbete. Jag värdesätter mitt privatliv och uppskattar därför någon som respekterar personliga gränser, följer rutiner och bidrar till en trygg och välfungerande vardag.
Det här är inte ett vårdjobb. Du ska inte ta hand om mig – du hjälper mig att ta hand om mitt liv. Det är en viktig skillnad.
Jag söker dig som är lyhörd, pålitlig, praktiskt lagd och har god förmåga att anpassa dig efter någon annans sätt att leva och organisera sin vardag. Personlig lämplighet är mycket viktig.
Skriv gärna några rader om dig själv och varför du tror att vi skulle kunna bli ett bra team. Jag ser hellre personlighet, omdöme och rätt inställning än ett perfekt CV.
Hoppas vi hörs snart – jag och hundarna väntar!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
Barnarpsgatan (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil assistans Jobbnummer
10017446