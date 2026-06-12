Lokalvårdare
Linnea städ AB / Städarjobb / Luleå Visa alla städarjobb i Luleå
2026-06-12
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Linnea Städ är ett lokalt städföretag i Luleå som just nu befinner sig i en stark expansionsfas. Vi har nyligen fått förtroendet att ta hand om ett omfattande och långsiktigt städuppdrag i Luleå — ett projekt som sträcker sig över flera år och kräver ett engagerat, professionellt och växande team.
Vi arbetar med hög kvalitet, noggrannhet och ett genuint engagemang för våra kunder. Hos oss är medarbetarna hjärtat i verksamheten. Vi tror på trygghet, tydlig kommunikation och att skapa en arbetsplats där alla känner sig sedda och uppskattade.
Vi söker nu fler lokalvårdare som vill vara en del av vår resa och bidra till att leverera förstklassig service i ett av Luleås största städuppdrag.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Daglig lokalvård i kontorsmiljöer, gemensamma ytor och specialutrymmen
Golvvård, fönsterputs och periodiskt underhåll
Kvalitetssäkring och rapportering enligt våra rutiner
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs med att arbeta självständigt och i team
Har erfarenhet av lokalvård
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett flerårigt projekt
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Möjlighet att växa inom företaget i takt med vår expansion
Stöd, utbildning och en arbetsplats där du blir uppskattad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: info@linneastad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linnea städ AB
(org.nr 559363-3067)
Gråsjälsgränd 6 (visa karta
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974 35 LULEÅ Jobbnummer
9962390