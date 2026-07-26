Mockfjärds Fönster söker Agent till Göteborg
Mockfjärds Fönster AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-26
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eller i hela Sverige
Mockfjärds är Sveriges ledande fönsterbytare och ingår i den europeiska Dovista koncernen, som är en del av VKR-gruppen. Både lokalt och internationellt i koncernen fokuserar vi på hållbarhet för att göra skillnad för människor och miljö.Dovista Sverige består idag av tre bolag; Mockfjärds Fönster, Svenska Fönster och Velfac med totalt ca 800 anställda
Bygg ditt eget distrikt i och runt Göteborg – tillsammans med Sveriges ledande fönsterbytare
Vill du driva eget och samtidigt representera ett starkt varumärke
Mockfjärds söker nu en agent med passion för försäljning och kundmöten som vill bygga upp och utveckla sitt eget distrikt.
Om rollen
Som agent driver du eget aktiebolag och ansvarar för försäljning och marknadsföring av Mockfjärds produkter och tjänster i ditt område. Du arbetar med inkommande förfrågningar från central marknadsföring och genom egen kundbearbetning lokalt. Du genomför hembesök hos kunder och erbjuder rätt lösningar utifrån deras behov – du är deras lokala fönsterexpert.
Mockfjärds erbjuder ett starkt introduktionsprogram, utbildning, produktkunskap, coachning och löpande stöd från supportkontoret. Avtalet sker genom handelsagentur, vilket ger dig stor frihet i rollen och möjlighet till riktigt goda resultat.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning och ett starkt eget driv
Är social, lyhörd och trivs i kundmöten
Gillar att arbeta mot mål och skapa egna affärsmöjligheter
Har goda kunskaper i svenska och B-körkort
Vill driva eget eller redan gör det idag
Meriterande: Erfarenhet av egen kundanskaffning.
Vi erbjuder
Möjlighet att bygga och utveckla ett eget distrikt
Stöd från ett marknadsledande varumärke
Frihet i arbetet och stort eget ansvar
Ett prestigelöst och engagerat team
Goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling
Placering: Göteborgsområdet
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Urval sker löpande – tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut.https://mockfjards.se/karriar/aterforsaljare
Välkommen att söka till Sveriges smidigaste och ledande fönsterbytarföretag!
Vill du veta mera är du välkommen att kontakta Regionchef Erik Jonsson, e-post: mailto:henrik.ling@mockfjards.se
Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.
Vi har redan beslutat om vår rekryteringsprocess och annonsering, vi undanber oss därför vänligen men bestämt samtal från rekryterings- och annonseringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mockfjärds Fönster AB
(org.nr 556519-5723)
411 08 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mockfjärds Fönstermästaren AB Jobbnummer
10011622