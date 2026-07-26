Simlärare sökes till Apolloniosskolan
Apolloniosskolan AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-07-26
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Vill du inspirera barn till rörelseglädje och ökad simkunnighet? Då kan du vara den vi söker!
Apolloniosskolan söker en engagerad och ansvarsfull simlärare för undervisning av grundskolans elever.Publiceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra simundervisning för grundskolans elever.
Anpassa undervisningen efter elevernas olika förutsättningar och kunskapsnivåer.
Ansvara för elevernas säkerhet under simlektionerna.
Samverka med skolans personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av simundervisning för barn och ungdomar.
Är pedagogisk, ansvarstagande och har ett gott bemötande.
Har god samarbetsförmåga.
Simlärarutbildning eller motsvarande kompetens är meriterande.
Utdrag ur Polisens belastningsregister krävs före anställning.Om tjänsten
Anställningsform: Timanställning.
Arbetstid: Tisdagar kl. 12.00–14.30.
Arbetsplats: Simundervisningen bedrivs i Långbro simhall för Apolloniosskolans grundskoleelever.
Tillträde: Höstterminen 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna en engagerad simlärare till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: info@apolloniosskolan.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apolloniosskolan AB
(org.nr 559104-3798), http://www.apolloniosskolan.se
Stora Mans Väg 11 B (visa karta
)
125 59 ÄLVSJÖ Jobbnummer
10011593