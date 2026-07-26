Ansvarstjänst för konditori & café
Bageri Kardemumma AB / Butikssäljarjobb / Danderyd Visa alla butikssäljarjobb i Danderyd
2026-07-26
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Vi söker dig som tidigare arbetat inom café & konditori och haft ansvar för schemaläggning, varubeställningar och övriga praktiska arbetsuppgifter inom café/konditori. Livsmedelsutbildning är meriterande men kan ersattas av långvarig erfarenhet inom branchen.
Vi tror att du är en glad och ansvarstagande person som har förmågan att sprida glädje och få alla i teamet att känna sig sedda och göra ett så bra jobb som möjligt. Vi ser att du har den närmast magiska förmågan att bjuda på det där lilla extra som gör besöket hos oss till en klass för sig.
Du behöver trivas med att ta ansvar och arbeta i en fartfylld miljö. Vi ser gärna att du är van vid högt tempo och kan hantera flera saker samtidigt;
Jobba i butiken med försäljning, att ta emot beställningar, tillverkning av smörgåsar/ sallader/ soppor. Städa, diska, hålla rent och snyggt i caféet. Du behöver behärska svenska språket i tal/ skrift då det är mycket kundkontakt.
I tjänsten ingår ansvar för;
Bemanning och schemaläggning i förhållande till försäljning och budget.
Varubeställningar och minimering av svinn
Att hygienrutiner följs enligt direktiv
Att driften av butiken/caféet fungerar som det ska vilket betyder att ha en dialog med ägare/chef och felanmäla om något i butiken inte fungerar som det ska
Vi har öppet alla dagar i veckan men denna ansvarstjänst innebär arbete måndag - fredag. Arbetspassen varierar och vi börjar som tidigast kl. 06.00 om man arbetar morgon och slutar senast kl. 18.45 om man arbetar stängningspass. Närhet och kort restid till arbetsplatsen viktigt för oss. Om du bor söder om Stockholm så kommer du inte att vara aktuell för tjänsten.
Tjänsten är tillsvidare med provanställning och ska tillsättas senast 31/8 eller enligt ÖK. Vi kommer att hålla kontinuerliga intervjuer så tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut. Rekryteringen startar omgående så vänta inte med ansökan.
Känner du att du är den vi söker så tveka inte att skicka in din ansökan med ditt CV & personligt brev till cristine@bagerikardemumma.se
(om du skickar med ett fotografi på dig så är det lättare att komma ihåg dig.)
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: cristine@bagerikardemumma.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansvarstjänst Enebyberg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bageri Kardemumma AB
(org.nr 556762-0868)
Enebytorg 19 (visa karta
)
182 48 ENEBYBERG Arbetsplats
Bageri Kardemumma, Enebyberg Kontakt
HR
Cristine Björk cristine@bagerikardemumma.se 0706789394 Jobbnummer
10011572