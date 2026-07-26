Extra resurs för barn i behov av särskilt stöd
Melodigångens Förskola Aktiebolag / Barnskötarjobb / Malmö Visa alla barnskötarjobb i Malmö
2026-07-26
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Melodigångens förskola AB är beläget i Fosie i Malmö.
Här möts barn och pedagoger från hela världen.
Vi är en liten förskola med drygt 60 barn samt 13 pedagoger. Personalen är engagerade och delaktiga i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Vi har 5 avdelningar med högst 12 barn på varje avdelning. Vi har planerings, utvecklings och reflektionstillfällen.
Vi söker nu en Barnskötare för att stödja avdelningar att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.
Du är positiv, målinriktad, självständig och har ett tydligt barnfokus och ser möjligheterna snarare än hindren.
Du har också lätt för att samarbeta med barn, föräldrar och kollegor.
Vi lägger också stor vikt vid "den lärande leken".
Du ser den pedagogiska dokumentationen som ditt naturliga arbetsredskap för att uppnå verksamhetens mål, och som ett verktyg för att öka inflytandet och delaktigheten för alla som möts på förskolan.
Vi söker en barnskötare som är nyfiken på att arbeta med oss.
För att främja gemenskap och hålla hög kvalité i verksamheten samarbetar vi även över hela huset. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Ansökningarna tas endast emot genom e-post
E-post: arbete@melodigangen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melodigångens Förskola Aktiebolag
(org.nr 556450-6482)
Koralgatan 25-31 (visa karta
)
215 70 MALMÖ Arbetsplats
Melodigångens Förskola AB Jobbnummer
10011603