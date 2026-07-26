Områdestekniker mek
Alleima AB / Maskinreparatörsjobb / Sandviken Visa alla maskinreparatörsjobb i Sandviken
2026-07-26
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Inom Alleima finns produktionsenheten Cold och Underhåll där vi jobbar med målsättningen att utveckla och förbättra våra anläggningars prestanda och tillgänglighet – alltid med säkerheten främst. Underhåll på Cold bedriver förebyggande och avhjälpande underhåll med egna resurser och koordinerar övriga centrala samt externa stödresurser som behövs.
För att driva fortsatt utveckling i linje med vår organisation söker vi nu en engagerad och lösningsinriktad Områdestekniker Mek.
Din roll
I rollen som områdestekniker inom mekaniskt underhåll ingår du i en grupp som ansvarar för att skapa bästa möjliga förutsättningar till att underhålla och förbättra produktionsutrustningar med syftet att öka eller bibehålla anläggningens prestation. Arbetet innebär bland annat att du utvecklar FU-planer, deltar i rotorsaksutredningar och koordinerar interna samt externa resurser vid t.ex underhållsstopp. I rollen ingår också ett stort kontaktnät med naturliga samarbetspartners såsom mekaniker, planerare, beredare och andra interna och externa funktioner.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Utveckla och anpassa förebyggande underhållsplaner inom aktuellt maskinområde, för att säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet
Koordinera underhållsinsatser vid underhållsstopp
Utföra planerat avhjälpande underhåll
Samverka tätt med flödeschefer och andra funktioner inom driften genom att delta i tavelmöten och relevanta mötesforum på plats.
Analysera störningar i anläggningen för att finna rotorsaker till olika problem med syfte att förbättra det förebyggande underhållet.
Tillhandahålla tekniskt stöd och kompetens för t.ex skiftunderhåll och driften på ditt område.
Delta i samt leda olika forum för underhållsförbättringar.
Utvecklas i att använda olika digitala verktyg för analys och uppföljning
Det är en varierande roll där du får möjlighet att arbeta såväl självständigt som tillsammans i team med dina kollegor och stödresurser. Vi sätter alltid säkerheten främst och jobbar strukturerat, därför är noggrann förberedelse och dokumentation av planerat och utfört arbete en naturlig del av det dagliga arbetet.
Placeringsort Sandviken och tjänsten är för närvarande dagtid.
Din Profil
Vi söker dig som har en teknisk gymnasieutbildning, alternativt erfarenhet från en liknande roll som bedöms likvärdig. Du har med fördel flerårig erfarenhet av en liknande roll inom underhåll i en tillverkande industri. För tjänsten behöver du goda datakunskaper i Office-paketet samt att du gärna har arbetat med administrativa uppgifter så som exempel underhållsplaner. Erfarenhet av att arbeta i underhållssystem som Maximo eller liknande ses som meriterande. Du talar och skriver obehindrat på svenska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, som utmärks av att du är driven och har förmågan att ta egna initiativ och våga ta för dig i olika sammanhang. Du har en stark vilja att lära, utvecklas och bidra till ständiga förbättringar i verksamheten. För att trivas och lyckas i rollen ser vi också att du har god samarbetsförmåga, arbetar strukturerat och har ett analytiskt förhållningssätt som hjälper dig att förstå samband, identifiera förbättringsmöjligheter och hitta hållbara lösningar, alltid med säkerheten i fokus.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva – och samhällen till det bättre.
Övrig information
I samband med anställning genomförs alkohol- och drogtest enligt våra rutiner för säker arbetsmiljö.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jimmy Axelsson, rekryterande chef, +46 70-618 71 36
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Frida Carlsson, ansvarig rekryterare, +46 73-599 76 14Publiceringsdatum2026-07-26Facklig kontakt
Johan Hillborg, IF Metall, +46 70-509 48 00
Du är välkommen med din ansökan senast 2026-08-23.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer – genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss?
Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima AB
(org.nr 559224-1433)
Storgatan 2 (visa karta
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811 81 SANDVIKEN Jobbnummer
10011601