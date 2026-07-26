Butiksmedarbetare sökes till livsmedelsbutik - tillsvidare
Bungehallen Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Gotland Visa alla butikssäljarjobb i Gotland
2026-07-26
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bungehallen Aktiebolag i Gotland
Letar du efter ett roligt och omväxlande arbete där du får träffa kunder och arbeta i team?
Vi söker nu butiksmedarbetare till vår livsmedelsbutik. Publiceringsdatum2026-07-26Om tjänsten
Som butiksmedarbetare hos oss arbetar du med:
Kassaarbete och kundservice
Tjänsterna omfattar även arbete på andra avdelningar, till exempel frukt och grönt och bröd
Plocka upp varor, fylla på hyllor och se till att allt är snyggt exponerat
Hjälpa till med varuleveranser och lagerarbete vid behov
Bidra till att butiken är ren, ordnad och trivsam för både kunder och personal
Övriga butikssysslor som uppkommer i den dagliga driften
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, har en positiv inställning och ett trevligt bemötande
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med ett högt tempo och fysiskt arbete
Erfarenhet från livsmedelsbutik är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och lärorikt jobb
Stöd och introduktion från erfarna kollegor under hela anställningen
Varierande arbetstider och arbetsuppgifter
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: maria.a.nystrom@supermarket.ica.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bungehallen Aktiebolag
(org.nr 556338-2372)
Fårövägen 10 (visa karta
)
624 62 FÅRÖSUND Kontakt
Anders Nyström anders.nystrom@supermarket.ica.se Jobbnummer
10011602