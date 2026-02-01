Lokalvårdare

Möllstorps Camping AB / Städarjobb / Mörbylånga
2026-02-01


Som lokalvårdare på Möllstorps Camping ansvarar du för städning av stugor, servicehus och gemensamma utrymmen för att säkerställa högsta renlighet och trivsel för gästerna. Rollen innebär fysiskt arbete, noggrannhet och att bidra till en positiv gästupplevelse, ofta under sommarsäsongen (april-september). Tidigare erfarenhet är meriterande men rätt inställning är viktigast.
Viktiga aspekter av tjänsten:
Arbetsuppgifter: Grundlig städning av stugor, campingtomter och servicehus.
Period: Huvudsakligen sommarsäsongen, med möjlighet till deltid under våren.
Krav: Noggrann, strukturerad och serviceinriktad. Åldersgräns på 18 år och B körkort
Miljö: Arbete i ett team där man hjälper till där det behövs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Via mejl
E-post: info@mollstorpscamping.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Möllstorps Camping AB (org.nr 556452-0707), https://mollstorpscamping.se/
Turistvägen 14 (visa karta)
386 33  FÄRJESTADEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Möllstorps Camping

Jobbnummer
9715975

