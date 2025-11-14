Lokalvårdare
FPS Städ söker nu duktiga och erfarna städare lokalvårdare med körkort så du kan ta dig ut till kunden. Erfarenhet väldigt viktigt då resultatet är A-O.
FPS Städ är ett städbolag som jobbar med städtjänster som storstädning, flyttstädning, hemstädning, kontorsstädning, flyttstädning, företagsstädning, fönsterputsning, sanering. Vi erbjuder även tjänster som inom trädgård som gräsklippning, häcktrimning, trädklippning, ogräsrensning, flyttning av buskar, trimning av buskar, målning m.m Vi utför även enklare monteringstjänster inomhus som hyllor, sängar, lampor, m.m
Gå gärna in på vår hemsida och titta.
Skicka gärna in cv vid intresse.
Eller ring.. Tfn 0760-068633
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: lars@fpsbolagen.se Arbetsgivare FPS Bolagen HB
