Lokalvårdare
Eko Städspecialisten i Uppsala AB / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2025-10-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Eko städspecialisten är ett serviceinriktat städföretag som håller till i Uppsala med omnejd. För oss är det viktigt att det jobb vi gör håller en hög kvalitet och utförs på ett sätt som tar hänsyn till vår miljö. Vi utför arbeten främst inom byggstäd, företagsstäd, flyttstäd och trappstäd. Vi söker nu nya engagerade medarbetare för uppdrag inom byggstädning, flyttstädning och trappstädning.
Vi söker dig som drivs av kvalitet, och är noggrann och engagerad i ditt arbete. Du är positiv och trivs med att vara företagets ansikte utåt mot kund. Du är flexibel, pålitlig och tycker om fysiskt arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper men det är meriterande om du har relevant utbildning inom lokalvård, såsom PRYL och/eller SRY. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket. Det är meriterande om du har erfarenhet att byggstäd eller flyttstäd. B-körkort är ett krav.
Arbetstiden är förlagd på dagtid måndag-söndag
Vi tillsätter tjänsten omgående så kom in med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: ledigajobb@ekostadspecialisten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behovsanställning". Arbetsgivare Eko Städspecialisten i Uppsala AB
(org.nr 559409-5670) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Adil Omercevic ledigajobb@ekostadspecialisten.se 079-340 61 68 Jobbnummer
9563542