Konsultuppdrag inom kundreskontra
The Finance Family AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-08
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Till ett konsultuppdrag med start omgående söker vi nu en redovisningsekonom inom kundreskontra till en internationell miljö. Uppdraget beräknas pågå i cirka fem till sex månader.
Dina arbetsuppgifter:
Ansvar för kundreskontra inklusive fakturering, påminnelser och kundrelaterade frågor
Bokföring av banktransaktioner samt avstämning bank
Uppföljning av förfallna kundfordringar, inkassoärenden och betalningspåminnelser
Momsberäkning och momsrapportering
Månadsbokslut, kontoavstämningar och finansiell rapportering, inklusive koncerninterna avstämningar inom kundreskontra
Kassaflödesprognos inom kundreskontra
Vi tror att du:
Har erfarenhet av en roll inom kundreskontra, gärna i en internationell miljö eller från stora bolag
Är en van excelanvändare och har arbetat i fler olika system
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Varm välkommen med din ansökan eller kontakta mig om du har frågor
Jeanette Elm 070-353 55 73 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Finance Family AB
(org.nr 559341-7321)
Drottninggatan 33 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Interim & Rekrytering
Jeanette Elm jeanette.elm@financefamily.se +46703535573 Jobbnummer
9953744