Lokalvårdare
2025-10-10
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS söker engagerade och positiva lokalvårdare till Danderyds sjukhus som vill arbeta extra och/eller vid behov. Vill du vara med och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som lokalvårdare inom ISS Sjukvård!
Om rollen
Som Lokalvårdare har du och dina kollegor en viktig roll i att ansvara för helhetsupplevelsen i kundens lokaler. Tillsammans skapar ni en miljö som förmedlar en säker, attraktiv, modern och hållbar plats att vistas på för de anställda, patienter och besökare.
Du arbetar främst med städning kundens lokaler men även andra arbetsuppgifter som kan förekomma såsom logistik, tvätthantering och vårdnära service.
Vi söker medarbetare som vill arbeta extra vid behov och/eller under viss tid. För den som har intresse finns goda möjligheter till tillsvidareanställning. Placeringsort är Danderyd i Stockholm.
Registerutdrag ur belastningsregistret samt hälsokontroll kan förekomma beroende på placering.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du har en hög servicenivå, god överblick över ditt städområde och kan komma med förslag till förbättringar hos kunden. Du har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Därutöver har du en förmåga att samarbeta då arbetet kan vara både enskilt och i grupp.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från serviceyrken eller branscherfarenhet, särskilt inom vårdmiljöer. Det är viktigt att du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Vi erbjuder
ISS är mer än bara ett jobb. Vi fokuserar på att ta hand om och utveckla våra cirka 6 500 medarbetare i Sverige. Det är våra medarbetare världen över som är kärnan i vårt syfte: Connecting people and places to make the world work better.
Hos oss får du möjligheter att utvecklas i din roll genom bland annat strukturerade utvecklingssamtal och utbildningar. Vår storlek och tjänstebredd ger goda möjligheter till vidareutveckling - både inom Sverige och internationellt.
Vi är stolta över vår inkluderande företagskultur, där mångfald, respekt och gemenskap står i centrum. Våra kärnvärden - kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap - genomsyrar allt vi gör.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och ser fram emot din ansökan! Vi har en pågående rekryteringsprocess och vill anställa så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. I din ansökan bifogar du ditt CV. Då vi rekryterar kompetensbaserat innehåller rekryteringsprocessen tester, intervjuer och referenstagningar.
