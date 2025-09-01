Lokalvårdare
Thai Hem och Företagstjänster AB / Städarjobb / Norrköping
2025-09-01
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Thai Hem & Företagstjänster växer och vi söker just nu nya medarbetare med B-körkort.
Vi utför hemstädning och företagsstädning i och runt Norrköping med omnejd.
Vi vill att du som söker tjänsten kan ta egna initiativ och eftersom att vi arbetar i hemmiljö samt kontorsmiljö hos många av våra kunder är det viktigt vara ansvarstagande och respektfull.
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med andra kollegor och därför söker vi en person som har lätt för att samarbeta med andra men också klarar av att arbeta själv.
I sitt arbete ser vi att man är noggrann och har "öga" för vad som behöver göras eller fokuseras på. Vi ser också att man är punktlig och flexibel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: info@thaihemtjanst.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Thai Hem Och Företagstjänster AB
(org.nr 559032-2755)
Djurövägen 33
)
605 91 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Thai Hem & Företagstjänster AB Jobbnummer
