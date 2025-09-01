Lokalvårdare

Thai Hem och Företagstjänster AB / Städarjobb / Norrköping
2025-09-01


Thai Hem & Företagstjänster växer och vi söker just nu nya medarbetare med B-körkort.

Vi utför hemstädning och företagsstädning i och runt Norrköping med omnejd.

Vi vill att du som söker tjänsten kan ta egna initiativ och eftersom att vi arbetar i hemmiljö samt kontorsmiljö hos många av våra kunder är det viktigt vara ansvarstagande och respektfull.

Arbetet sker både självständigt och tillsammans med andra kollegor och därför söker vi en person som har lätt för att samarbeta med andra men också klarar av att arbeta själv.

I sitt arbete ser vi att man är noggrann och har "öga" för vad som behöver göras eller fokuseras på. Vi ser också att man är punktlig och flexibel.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: info@thaihemtjanst.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Thai Hem Och Företagstjänster AB (org.nr 559032-2755)
Djurövägen 33 (visa karta)
605 91  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Thai Hem & Företagstjänster AB

Jobbnummer
9485201

