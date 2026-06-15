Söker du ett praktiskt jobb? Då kanske detta är för dig!

Pokayoke AB / Fordonsmontörsjobb / Stockholm
2026-06-15


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Publiceringsdatum
2026-06-15

Om tjänsten
Söker du ett jobb där du får arbeta praktiskt, utvecklas och bli en del av ett härligt team? Då kan detta vara rätt för dig!

Just nu söker vi montörer och produktionsmedarbetare till vår kund i Upplands Väsby. Du kommer att arbeta med montering och tillverkning i en modern produktionsmiljö där noggrannhet, samarbete och vilja att lära sig är viktigast.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, vi söker framförallt personer med rätt inställning och arbetsvilja.

Vad vi söker

Vi söker dig som:
• Är noggrann och gillar att arbeta med händerna
• Är positiv, driven och ansvarstagande
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har någon slags tidigare montörserfarenhet

Plats: Upplands Väsby
Arbetstid: Heltid, dagtid
Start: Omgående

Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pokayoke AB (org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Kontakt
Stina Rydström
sr@pokayoke.se

Jobbnummer
9964877

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