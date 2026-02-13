Lokalvårdare - vikariat
Skellefteå kommun, Support och lokaler / Städarjobb / Skellefteå Visa alla städarjobb i Skellefteå
2026-02-13
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, Support och lokaler i Skellefteå
OM ARBETSPLATSEN
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av en ovanligt stark framtidstro.
Som lokalvårdare hos oss bidrar du varje dag till rena, trygga och trivsamma miljöer för barn, ungdomar och vuxna. Din insats gör skillnad - för elever, vårdtagare, kollegor och för hela samhället. Du blir en del av ett engagerat arbetslag där vi stöttar varandra och tillsammans ser till att kommunens lokaler håller en god standard.
Städsektionen är indelad i sex geografiska områden och består av cirka 160 medarbetare. Vårt uppdrag är att bedriva en professionell och effektiv lokalvård som bidrar till ett bra inomhusklimat, rätt städstandard och en kostnadseffektiv verksamhet.
Vi söker nu 2-3 lokalvårdare för vikariat. Tjänsterna omfattar ett längre föräldravikariat med placering i Boliden från och med 1 maj 2026 till och med 30 september 2027, samt ett eller två kortare vikariat med placering i bland annat Moröbacke, med varierande längd på upp till cirka 11 månader.
Placering och omfattning kan komma att variera utifrån verksamhetens behov.
Varmt välkommen att bli en av oss!
DIN ROLL
Som lokalvårdare ansvarar du för att utföra daglig lokalvård samt periodisk uppstädning med god kvalitet enligt gällande städrutiner. Arbetet innebär även att hantera olika städmaskiner och material på ett säkert och korrekt sätt.
Arbetet utförs till stor del självständigt och ställer krav på att du kan planera, prioritera och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Samtidigt är du en del av ett arbetslag där samarbete och dialog med kollegor är en viktig del av vardagen.
Rollen är rörlig och varierande och kan periodvis vara fysiskt krävande. Rotation mellan olika arbetsplatser samt ett flexibelt arbetssätt ingår i uppdraget.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och som vill arbeta med service och lokalvård. Du är noggrann i ditt arbete och har ett professionellt bemötande gentemot kunder och kollegor. För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt utifrån givna rutiner, ha god förmåga att samarbeta med andra samt ha en stabil grund och kunna hantera förändringar och ett varierande tempo i arbetet. Du har god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift. Körkort är ett krav. Yrkesbevis från SRY (Servicebranschens yrkesnämnd) eller tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande.
BRA ATT VETA
För att arbeta i vår verksamhet behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret (skola eller förskola). Utdraget beställer du själv via Polisens hemsida (https://polisen.se/).
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på.
Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "676608". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kontakt
HR-partner, inriktning rekrytering
Jenny Rydlinge 0910 -73 50 00 Jobbnummer
9742195