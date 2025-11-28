Lokalvårdare - Pooltjänst Bjuvs kommun
2025-11-28
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?Publiceringsdatum2025-11-28ArbetsuppgifterOm tjänsten
Vi söker nu en engagerad och flexibel lokalvårdare till vår pooltjänst i Bjuvs kommun. I denna tjänst arbetar du över hela kommunen och stöttar där behovet är som störst. Arbetet varierar mycket ibland arbetar du på ett och samma objekt, andra dagar kan du ha uppdrag på fem till sex olika platser.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Vissa dagar är det ensamarbete, medan andra dagar löses uppdragen ihop med en kollega beroende på behov och omfattning.
Oftast får du ditt schema dagen innan, men förändringar kan uppstå under dagen. Därför är det viktigt att du trivs i ett flexibelt arbete där dagarna ser olika ut.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsmoment inom yrkesområdet, bland annat:
Daglig städning
Storstädning
Golvvård (maskinell och manuell)
Maskinstädning
Hantering av städrobotar
Städning på hög höjd
Saneringar
Övriga arbetsuppgifter kopplade till professionell lokalvårdKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en gedigen utbildning inom lokalvård och god yrkesvana
Har stor social kompetens och lätt för att möta människor i olika verksamheter
Har en god kommunikativ förmåga och behärskar det svenska språket i tal och skrift
Trivs med ett flexibelt och varierat arbete
Trivs både med ensamarbete och samarbete
Har B-körkort
Är ansvarstagande, självständig och professionell i ditt bemötande
ÖVRIGT
Om du blir erbjuden en tjänst inom lokalvården ska du uppvisa ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdraget snarast efter att du fått erbjudande om anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att lära känna dig!
familjenhelsingborg.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C291840/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs kommun
(org.nr 212000-1041) Arbetsplats
Bjuvs kommun, Lokalvård Kontakt
Enhetschef Lokalvården
Per-Erik Karlsson per-erik.karlsson@bjuv.se +46424585024 Jobbnummer
9619247