Lokalvårdare - Pooltjänst Bjuvs kommun

Bjuvs kommun, Lokalvård / Städarjobb / Bjuv
2025-11-28


Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"

Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.

Vad jobbar du för?

Publiceringsdatum
2025-11-28

Arbetsuppgifter
Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och flexibel lokalvårdare till vår pooltjänst i Bjuvs kommun. I denna tjänst arbetar du över hela kommunen och stöttar där behovet är som störst. Arbetet varierar mycket ibland arbetar du på ett och samma objekt, andra dagar kan du ha uppdrag på fem till sex olika platser.

Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Vissa dagar är det ensamarbete, medan andra dagar löses uppdragen ihop med en kollega beroende på behov och omfattning.

Oftast får du ditt schema dagen innan, men förändringar kan uppstå under dagen. Därför är det viktigt att du trivs i ett flexibelt arbete där dagarna ser olika ut.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsmoment inom yrkesområdet, bland annat:

Daglig städning

Storstädning

Golvvård (maskinell och manuell)

Maskinstädning

Hantering av städrobotar

Städning på hög höjd

Saneringar

Övriga arbetsuppgifter kopplade till professionell lokalvård

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har en gedigen utbildning inom lokalvård och god yrkesvana

Har stor social kompetens och lätt för att möta människor i olika verksamheter

Har en god kommunikativ förmåga och behärskar det svenska språket i tal och skrift

Trivs med ett flexibelt och varierat arbete

Trivs både med ensamarbete och samarbete

Har B-körkort

Är ansvarstagande, självständig och professionell i ditt bemötande

ÖVRIGT
Om du blir erbjuden en tjänst inom lokalvården ska du uppvisa ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdraget snarast efter att du fått erbjudande om anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att lära känna dig!



Med KRAFT gör vi det bättre att arbeta, bo och leva i Bjuvs kommun. Med kompetens, respekt, ansvar, förtroende och tillgänglighet skapar vi tillsammans resultat i våra verksamheter.

Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.

Känslan skapar Familjen Helsingborg.

Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

familjenhelsingborg.se

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C291840/2025".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bjuvs kommun (org.nr 212000-1041)

Arbetsplats
Bjuvs kommun, Lokalvård

Kontakt
Enhetschef Lokalvården
Per-Erik Karlsson
per-erik.karlsson@bjuv.se
+46424585024

Jobbnummer
9619247

