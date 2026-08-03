Lokalvårdare - Halmstad
Serviceföretaget Pima Aktiebolag / Städarjobb / Halmstad Visa alla städarjobb i Halmstad
2026-08-03
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Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.
Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 650 medarbetare.Publiceringsdatum2026-08-03Beskrivning
Har du tidigare erfarenhet av lokalvård? Bor du i Halmstad eller kan tänka dig att arbeta där? Har du ett sinne för detaljer och brinner för att leverera god kvalitet? Beskriver dina bekanta dig som noggrann, social, lättlärd och lösningsorienterad person? Då kan det vara dig vi söker!
Serviceföretaget Pima söker nu medarbetare som vill vara med och stärka upp teamet i Halmstad då ordinarie personal går på sommarledighet. Tjänsten är vikariat med arbetstider mellan 06:00-18:00 med start 1 juni.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att utföra daglig städning inom kontorsmiljöer, industrilokaler samt flyttstädning. Detta innefattar bland annat dammsugning, moppning, städning av toaletter och allmänna ytor.
Vi tillhandahåller all arbetsutrustning.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker:
Har tidigare erfarenhet av lokalvård
Har körkort
Är noggrann och stresstålig
Kan arbeta ensam och i grupp
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner
Kan arbeta under sommaren med start omgåendeAnställningsvillkor
Behovanställning
Arbetstid måndag-fredag mellan 06:00-18:00
Lön enligt kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Vid anställning får du ta del av vår digitala utbildningsplattform
Start 1 juni
Låter tjänsten intressant? Inkom med din ansökan snarast! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Serviceföretaget Pima Aktiebolag
(org.nr 556464-5520)
Halmstad (visa karta
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302 50 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pima, Halmstad Jobbnummer
10020432