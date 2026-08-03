Fordonsmekaniker | Lernia | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
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Just nu söker vår kund i Göteborgsområdet en erfaren fordonsmekaniker för arbete med personbilar! Är du praktiskt lagd, tekniskt kunnig och har lång erfarenhet av att arbeta med service, felsökning och reparation av personbilar? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som fordonsmekaniker arbetar du med service, underhåll och reparation av personbilar. Rollen passar dig som har lång praktisk erfarenhet inom yrket och känner dig trygg i att självständigt felsöka och åtgärda olika typer av problem på fordon.
Placering: Göteborgsområdet
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelseArbetsuppgifter
Service och underhåll av personbilar
Felsökning och reparation av mekaniska fel
Byte och reparation av exempelvis bromsar, hjulupphängning och andra slitdelar
Diagnostik och felsökning av fordon
Kontroll och provkörning efter utfört arbete
Dokumentation av utförda arbeten
Om dig
Vi söker dig som har lång erfarenhet av arbete som fordonsmekaniker och är van vid att arbeta praktiskt med service och reparation av personbilar. Du känner dig trygg i yrkesrollen och kan självständigt felsöka, bedöma och åtgärda olika typer av fel.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du arbetar strukturerat, har ett stort tekniskt intresse och lägger stor vikt vid att arbetet utförs med kvalitet.
Formella krav
Lång erfarenhet av arbete som fordonsmekaniker med personbilar
Goda kunskaper inom service, felsökning och reparation
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Formell utbildning inom fordon är inget krav. För oss är din praktiska erfarenhet och kompetens inom yrket det viktigaste.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av diagnostik och elektronisk felsökning
Erfarenhet av arbete med flera olika bilmärken och modeller
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Skulle du behöva komplettera din ansökan eller har övriga frågor om processen så ber vi dig maila ansvarig Toraj.Verdi@Lernia.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8157503". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
)
417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10020403