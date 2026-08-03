Rörläggare till KiWi!
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2026-08-03
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Vi skriver ett nytt kapitel för vårt VS-bolag i Göteborg.
Efter en period av förändring bygger vi nu vidare med en tydlig inriktning, service och mindre entreprenader. Därför söker vi rörläggare som vill vara med från början och sätta kulturen tillsammans med oss.
Vi tror att du:
🥝Har några års erfarenhet som rörläggare.
🥝Är trygg i ditt yrke och gillar att ta eget ansvar.
🥝Trivs lika bra med att arbeta självständigt som tillsammans med ett mindre team.
🥝Har hjärtat och huvudet på rätt ställe och vill bidra till en arbetsplats där människor är lika viktiga som projekten.
Hos KiWi är vi övertygade om att bra företag byggs av bra människor. Vi tror på korta beslutsvägar, stort förtroende och en kultur där vi hjälper varandra att lyckas.
Är du nyfiken på att bli en del av vår resa?
Maila ditt CV och personliga brev till oss. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post
E-post: terese.tapper@kiwigruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-montör Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KiWi i Väst VS AB
(org.nr 559228-6024)
Drakegatan 4 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Projektledare
Fredrik Ottosson fredrik.ottosson@kiwigruppen.se Jobbnummer
10020393