Lokalvård/städ Halmstad
Exiso AB / Städarjobb / Halmstad Visa alla städarjobb i Halmstad
2025-12-17
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exiso AB i Halmstad
, Ängelholm
, Helsingborg
, Värnamo
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi söker lokalvårdare/städare till butikstäd i HalmstadPubliceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Exiso AB har delat in Sverige i fyra distrikt och vi söker nu en lokalvårdare/städare med inriktning på butikstädning och golvvård i Halmstad.
START SNARAST!
OBS! Kort ansökningstid - skicka in din ansökan snarast!
Arbetstid och omfattning:
Schemalagd arbetstid inkl. delad tur!
Arbetstid: från 05.00 på morgonen
Tjänsten är på ca 75% eller mer
Det är viktigt att du kan köra åkbar kombistädmaskin.
Du måste kunna förstå och kommunicera på svenska.
Observera: Arbetet startar kl. 05.00, så du måste kunna ta dig till arbetsplatsen i tid, då kollektivtrafiken kan vara begränsad.Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post och märk ansökan med "HALMSTAD" i ämnesraden. Det är mycket viktigt att du märker din ansökan korrekt.
Intervju:
Den första intervjun kommer att genomföras via Viber, Skype eller FaceTime.Om företaget
Exiso AB grundades 1990 och har vuxit organiskt sedan dess. Idag omsätter företaget cirka 110 miljoner kronor. Under de senaste tre åren har Exiso expanderat kraftigt i många olika städer från Borlänge till Stockholm och Malmö.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
E-post: tessan@exiso.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HALMSTAD". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Exiso AB
(org.nr 556397-2842)
302 41 HALMSTAD Arbetsplats
Exiso Hk Kontakt
HR Chef
Robert Stipesevic robert@exiso.se Jobbnummer
9648676