Lokalstrateg
2025-10-24
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
I rollen driver du lokalförsörjningsfrågor på både kort och lång sikt för hela Individ- och familjeförvaltningens lokaler. Med din kompetens och medvetenhet kring hur behovet förändras över tid bidrar du till en stabil och välutvecklad lokalförsörjningsprocess.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Ditt ansvar är planering, samordning och utveckling av förvaltningens lokaler som har en stor bredd av kontor och verksamhetslokaler, till exempel olika boenden. Du utreder lokalbehov genom att samla in information från verksamheterna, analysera och ta fram beslutsunderlag. Du ansvarar för att skriva förvaltningens lokalbehovsplan. I analysen är du skicklig på att ta hänsyn till olika perspektiv, som verksamhet, ekonomi, samhällelig nytta och omvärldsbevakning. Vid ny- och ombyggnationer projektledare du på en övergripande nivå och tar fram underlag för beslut.
Du presenterar regelbundet underlag kopplat till lokalbehov för förvaltningens två nämnder. Du trivs med att hålla presentationer och är bra på att kommunicera på ett tryggt och tydligt sätt. Arbetet innebär många spännande kontaktytor, till exempel verksamhetschefer, säkerhetsstrateg, lokalförsörjningsavdelningen och fastighetsförvaltare. Du drar nytta av din förmåga att kombinera ett fint bemötande med breda kompetens inom lokaler för att driva frågor och skapa goda relationer.
Din kompetens
Din bakgrund är inom lokalplanering och fastighetsområdet. Kanske har du en passande akademisk utbildning eller fått din kompetens genom erfarenhet. Det är bra om du har erfarenhet av strategiskt arbete inom området och är van att driva förändring och utvecklingsarbeten. Rollen kräver att du har en god språklig analytisk förmåga, vilket innebär god kvalitet både skriftligt och muntligt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en roll som ger dig möjligheten, att som enda lokalstrateg på förvaltningen, driva lokalförsörjningsprocessen på strategisk nivå såväl som i det korta perspektivet. Ditt bidrag påverkar hur vi möter framtidens lokalutmaningar. Till din hjälp har du närvarande chef, kompetenta kollegor på ekonomienheten och ett stort kontaktnät i organisationen. Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
