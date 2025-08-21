Lokalsamordnare
Karlstads kommun / Företagsekonomjobb / Karlstad Visa alla företagsekonomjobb i Karlstad
2025-08-21
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa trygga, funktionella och hållbara lokaler för vård och omsorg i Karlstad?
I den här rollen får du kombinera strategiskt arbete med praktisk samordning och göra verklig skillnad för både medarbetare och Karlstadbor.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som vård- och omsorgsförvaltningens lokalsamordnare. Detta innebär att du kommer att ha en viktig funktion att samordna lokalfrågor kopplat till boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt för våra samlingslokaler och kontorslokaler. Lokalsamordnaren tillhör förvaltningsledningskontoret och är direkt underställd ekonomichef.
I uppdraget ingår att, i samarbete med berörda, samordna och effektivisera förvaltningens lokalutnyttjande, med målet att alla lokaler ska vara så ändamålsenliga som möjligt för verksamheten.
Du är ett stöd till vård- och omsorgsförvaltningens chefer när det gäller lokal- och ombyggnadsfrågor, anpassningar av lokaler och vissa utrustningsfrågor. Arbetet som lokalsamordnare är både operativt och strategiskt. I din roll kommer du att vara delaktig i handläggning av ärenden som rör förvaltningens fastighetsfrågor på både kort och lång sikt.
I rollen bevakar du förvaltningens intressen vid olika projektarbeten avseende lokal- och fastighetsfrågor. Säkerhet och trygghet är viktiga perspektiv i vårt arbete, och du kommer att ha en nyckelroll i att bevaka dessa frågor i sammanhang relaterat till våra lokaler.
Arbetet sker i nära samarbete med teknik- och fastighetsförvaltningen och andra berörda aktörer inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning exempelvis med inriktning mot fastighet och förvaltning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ser gärna att du har kunskap om hur lokaler ska utformas utifrån ett verksamhetsperspektiv, och samt känna till de myndighetskrav som ställs på våra lokaler. Det är meriterande om du har arbetat med samordning av lokalfrågor samt har erfarenhet av offentlig verksamhet och förståelse för den verksamhet som vi bedriver inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Arbetet kräver att du har lätt för att samarbeta och skapa relationer.
Som person är du anpassningsbar och flexibel samt van att driva olika former av projekt. Du behöver vara serviceinriktad och prestigelös för att stötta verksamheten på bästa sätt. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Ekonomistab Kontakt
Karin Jonsson 0545401049 Jobbnummer
9468361