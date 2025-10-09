Lokalförvaltare
2025-10-09
Fastighetsavdelningen är en av 11 centrala förvaltningsavdelningar vid Stockholms universitet.
Fastighetsavdelningen ansvarar för den strategiska planeringen av universitetets 300 000 kvm lokalyta och över 600 bostäder samt ansvarar även för att tillhandahålla servicefunktioner för att stödja universitetets kärnverksamhet.
Vi söker nu en vikarierande lokalförvaltare till Fastighetsavdelningens sektion för lokal- och bostadsförsörjning. Är du en serviceinriktad och driven person med erfarenhet inom fastighetsförvaltning? Vill du vara med och utveckla arbetet med att hantera och optimera våra lokaler? Då kan du vara den vi söker!
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/fastighetsavdelningen.
I rollen som lokalförvaltare ansvarar du självständigt för en varierad mängd arbetsuppgifter kopplade till universitetets laborativa lokaler. Lokalförvaltare arbetar med förvaltningsfrågor rörande universitets förhyrda lokaler och representerar universitet för att säkerställa en förhyrning och nyttjande av ändamålsenliga lokaler. I rollen är man kontaktperson gentemot fastighetsägare och arbetar för att säkerställa universitetets intressen. Lokalförvaltarens arbetsområden innefattar tre delar, lokalförvaltning, hyresavtal och projektledning.
Lokalförvaltare bistår universitetets verksamheter gällande lokalrelaterade frågor. Ärenden som hanteras skiljer sig åt och berör allt ifrån dagliga frågor gällande lokalernas tekniska drift till planering gällande framtida användning av lokaler. I och med ombyggnationer av laboratorier agerar lokalförvaltare beställa jämt emot fastighetsägare och säkerställer projektets kravställning samt framfart. Ett löpande arbete sker gällande universitetets upplåtna lokaler, där önskemål om uppsägningar samt tilldelning av lokaler hanteras. Lokalförvaltare ansvarar även för att ta fram årlig underhållsplan med tillhörande budget.
Lokalförvaltare arbetar löpande med hanteringen av universitetets lokalhyresavtal. Arbetet innefattar ett helhetsansvar för avtalen vilket inkluderar planeringen samt genomförandet av hyresförhandlingar.
Stockholms universitet är i ständig förändring. Lokalförvaltare företräder Stockholms universitet och agerar beställare i mindre lokalprojekt där lokalyta behöver anpassas utifrån verksamhetens behov. Gentemot universitetets verksamheter har lokalförvaltare en god kunskap om lokalernas utformning och ger stöd i framtagandet av verksamhetens kravställan för att säkerställa att deras önskemål blir till verklighet. Du tar fram underlag för beställning samt upphandling, budgetkalkyler samt tidsplan och representerar universitetet genom hela projektet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Eftergymnasial utbildning som fastighetsförvaltare eller projektledare.
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet som förvaltare eller projektledare.
- Tidigare arbetserfarenhet inom lokalförvaltning samt projektledning gällande bygg samt lokalanpassningar.
- Stark analytisk förmåga och erfarenhet av att tolka och upprätta hyresavtal samt erfarenhet av att delta i hyresförhandlingar.
- Erfarenhet av att upprätta samt följa upp budget inom fastighetsdrift och projekt.
- Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av:
- Tidigare erfarenhet av arbete med lokalfrågor inom universitets-/högskoleförvaltning.
- Tidigare arbetserfarenhet inom lokalförvaltning samt projektledning gällande bygg samt lokalanpassningar av laborativa miljöer.
- Arbete med fastighetssystem så som Landlord och Faciliate.
- Erfarenhet av LOU samt har självständigt genomfört ramavtalsupphandlingar samt direktupphandlingar.Dina personliga egenskaper
Vi förväntar oss att du som söker anställningen är handlingskraftig och initiativtagande med ett gott omdöme, personlig styrka och integritet. För att trivas är det viktigt att du är social, utåtriktad samt har god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du är flexibel och van vid att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar att vara del av ett team.
Du är van vid att vidareutveckla etablerade lokalytor och arbeta lösningsorienterat. Att du är lyhörd är väsentligt för att lyckas i uppdraget och likaså att du har förmågan att se de enkla lösningarna även i komplicerade problem. Du kan tänka långsiktigt, se helheter och synergier, samt få ut maximal effekt inom givna ramar. Genom att arbeta proaktivt och prioritera bland uppgifter kan du prestera även under perioder av högre arbetsbelastning utan att tumma på kvaliteten.
Eftersom Fastighetsavdelningen och sektionen är i en utvecklingsfas söker vi dig som är förändringsbenägen och kommer in med en vilja att bidra och engagera dig.
Vi fäster stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang.
Om anställningen
Anställningen avser vikariat på heltid och är tidsbegränsad från november 2025 till slutet av mars 2027. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av William Edwin, gruppchef, tfn 070-103 04 58, mailto:william.edwin@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
