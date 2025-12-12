Lokalförsörjningsstrateg
2025-12-12
Nässjö är något annat än det typiskt småländska, det pittoreska och idylliska. Nässjö är naturligt otämjt, urbant och jordnära. Här lever industriarvet kvar i spännande miljöer fulla av historia - byggnader som idag rymmer innovativa framtidsföretag. Välkommen till en plats som kommer att överraska dig!
Är du en strategisk tänkare som samtidigt har båda fötterna stadigt på jorden? Vill du ta dig an kommunens spännande utmaningar och utvecklingsmöjligheter och med din kompetens bidra till att skapa framtidens lokaler? Nässjö kommun söker nu en strukturerad, analytisk och samarbetsorienterad lokalförsörjningsstrateg till en helt ny tjänst.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som lokalförsörjningsstrateg blir du kommunens expert på strategisk lokalförsörjning. Du har ett helhetsansvar för att planera, samordna och utveckla lokaler så att de är ändamålsenliga, kostnadseffektiva och stödjer verksamheternas behov. Rollen är både analytisk och kommunikativ du tar fram beslutsunderlag, gör kapacitets- och kostnadsanalyser, och leder projekt i tidiga skeden. Du omvärldsbevakar fastighetsmarknaden och säkerställer att kommunens lokalförsörjningsplan är aktuell och långsiktigt hållbar. I tjänsten ingår även ansvar för kommunens försäkringsfrågor samt förvaltning och utveckling av cirka 200 000 kvm lokaler.
Du arbetar nära förvaltningar, kommunala bolag och förbund, och är en nyckelperson i dialogen mellan verksamhet och politik. Att föredra ärenden inför politiska beslut är en del av uppdraget, liksom att dokumentera och samordna kommunens långsiktiga lokalbehov.
Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera strategiskt tänkande med praktisk projektledning och som vill bidra till kommunens utveckling på ett konkret sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom fastighetsekonomi, samhällsbyggnad eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i strategisk planering, fastighetsekonomi och kalkylering samt är väl insatt i relevanta lagar och regler. Erfarenhet av projektledning är viktigt, liksom god datorvana och förmåga att arbeta i olika system.
Som person är du strukturerad och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är samarbetsorienterad och prestigelös, med förmåga att skapa lösningar som gynnar helheten. Dessutom är du analytisk och ser samband i komplex information, vilket gör att du kan ta fram långsiktiga strategier och välgrundade beslutsunderlag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
