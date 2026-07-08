Logoped till Logopedbyrån Dynamica Vårby gård
Logopedbyrån Dynamica AB / Logopedjobb / Huddinge Visa alla logopedjobb i Huddinge
2026-07-08
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Om jobbet
Vill du vara en del av vårt fina team och göra verklig skillnad för barn, unga och vuxna med tal-, språk-, läs- och skrivsvårigheter? Vi söker nu en legitimerad logoped med stort intresse av läsning, skrivning, språk och mångfald till vår mottagning på Logopedbyrån Dynamica Vårby gård. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetet utgörs av självständigt patientarbete på mottagningen, med ett väl upparbetat samarbete med härliga kollegor, skolor, elevhälsoteam och BVC. Du kommer främst att arbeta med att utreda språk, läs- och skrivsvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna, ibland i samarbete med tolk. Varje logoped planerar självständigt patientbesök och administration och deltar i det gemensamma arbetet på mottagningen.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en organisation som strävar efter att hela tiden utveckla vår vård och våra insatser för att göra skillnad för dem som kommer till oss. Du får ett gott stöd i erfarna kollegor och enhetschef på mottagningen samt upparbetade system, rutiner och processer inom verksamheten. Vi strävar efter att vara en arbetsplats där medarbetare ska vilja arbeta kvar och utvecklas. För den intresserade finns även goda möjligheter att bidra till utvecklingsarbete. Vi erbjuder flexibla arbetstider och möjligheter att självständigt planera och lägga upp arbetet.
Vi erbjuder också
Kollektivavtal
Månadslön
Tjänstepension och försäkringar
Friskvårdsbidrag samt övriga personalförmåner
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad logoped. är positiv, flexibel och självständig och som tycker om att arbeta med frihet under ansvar. Vi ser gärna att du har en god planeringsförmåga då vi erbjuder flexibla arbetstider och möjligheter att själv planera och lägga upp arbetet inom ramen för din kvot.
Erfarenhet av tidigare arbete som logoped är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Publiceringsdatum2026-07-08Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Ansök med CV och personligt brev. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas före ansökningstidens slut.
Om du har några frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Sara Ekman Brandt sara.ekman.brandt@logopedbyran.se
eller verksamhetschef Emmeli Tingstadius emmeli.tingstadius@logopedbyran.se
. Vi ser fram emot att höra från dig!
På Logopedbyrån Dynamica är vi ca 120 logopeder på våra 18 mottagningar. Vi är ett privat vårdföretag som är en del av Prima Vård. Vi har avtal med Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Logopedbyrån Dynamica arbetar primärt inom vårdval, men har också en växande konsultativ verksamhet. Vi arbetar aktivt med att driva utveckling såväl på individnivå som på mottagnings- och företagsnivå. Vi har flera tillfällen varje år då vi i olika former träffas och delar med oss av de erfarenheter och kunskaper vi tillsammans har på Logopedbyrån Dynamica och jobbar mot konsensus i våra olika diagnosområden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: emmeli.tingstadius@logopedbyran.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logopedbyrån Dynamica AB
(org.nr 556736-9466)
143 40 VÅRBY GÅRD Kontakt
Verksamhetschef
Emmeli Tingstadius emmeli.tingstadius@logopedbyran.se 08-50230721 Jobbnummer
9996431