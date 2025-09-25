Logistikutvecklare till BAE Systems Bofors
2025-09-25
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 650 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Vill du vara med och utveckla logistikflöden i en högteknologisk och expansiv miljö? Hos oss får du chansen att kombinera praktiskt förbättringsarbete med utvecklingsprojekt som direkt påverkar vår produktion och framtida tillväxt.
Våra värderingar lägger grunden
Våra värderingar utgör grunden för allt vi gör. Hög kvalitet, professionalism, innovation och pålitlighet genomsyrar hela vår organisation. Vi, tillsammans med våra underleverantörer, strävar alltid efter teknisk excellens och att ifrågasätta gamla sanningar. I en orolig omvärld är försvarsindustrin viktigare än någonsin, och vi på BAE Systems Bofors tar därför vårt ansvar på största allvar. Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att fortsätta säkra försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över.
Bli en del av vårt engagerade team
Hos oss blir du en del av ett företag i stark tillväxt med spännande utvecklingsprojekt och stora framtidsplaner. Du får möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till en verksamhet som gör skillnad. Vi söker nu en logistikutvecklare som vill bidra till effektiva och hållbara logistiklösningar i vår ammunitionstillverkning.Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Som logistikutvecklare kommer du att tillhöra sektionen Förråd på Produktionsavdelningen. Här arbetar ett 40-tal medarbetare med bland annat materialhantering, packning & avsändning samt logistikutveckling. Sektionen arbetar tvärfunktionellt för samtliga avdelningar inom företaget.
Du blir en del av ett team med fyra logistikutvecklare som rapporterar till sektionschefen. Erfarenhetsnivån inom sektionen är varierande - här möter du både kollegor som är i början av sin karriär och specialister med mångårig erfarenhet. Du får en central roll i en dynamisk och utvecklande miljö där samarbetet med både produktion och IT är tätt.
Tjänsten innebär en kombination av arbete på plats och viss möjlighet till distansarbete.Dina arbetsuppgifter
Att vara logistikutvecklare hos oss innebär att du arbetar både operativt och strategiskt med att utveckla våra logistikflöden. Du bidrar till att förbättra processer, driver projekt och ger stöd till organisationen. Praktiskt arbete varvas med teoretiska uppgifter och möten med människor - både inom och utanför företaget. I den här tjänsten kommer du att jobba mot vår ammunitionstillverkning
Exempel på arbetsuppgifter:
- Delta i och driva utvecklingsprojekt för effektivare logistikflöden.
- Vara support och utbildare i SAP-relaterade frågor.
- Arbeta tillsammans med övriga logistikutvecklare och sektionschef med materialflöde, projekt och styrgruppsarbete.
- Bidra till att effektivisera produktionsprocesser genom förbättringsprojekt som ger värde för både människor, tid och ekonomi.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst fem års relevant arbetslivserfarenhet inom logistik och flödesutveckling. Du har lägst gymnasieexamen och gärna eftergymnasial utbildning inom logistik, produktion eller liknande område.
Vi ser att du har:
- Erfarenhet av arbete med logistikflöden och förbättringsarbete.
- Intresse för och vana av att arbeta i affärssystem (SAP är meriterande).
- Förmåga att analysera, dokumentera, ta fram instruktioner och utbilda andra.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
- B-körkort.
Meriterande är erfarenhet av LEAN, standardiserat arbetssätt samt arbete inom montage- eller tillverkningsindustri.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
- Lugn och serviceinriktad med gott tålamod.
- En problemlösare med god system- och flödesförståelse.
- Strukturerad och analytisk med förmåga att arbeta metodiskt.
- En lagspelare med god samarbetsförmåga och kommunikativ styrka.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper i den här rekryteringen.
Arbeta hos oss
BAE Systems Bofors är en del av en stor global koncern, vilket skapar goda möjligheter till arbete i en internationell miljö. Dina kollegor finns inte bara i Sverige utan också i länder som USA och Storbritannien. Tillsammans är vi BAE Systems.
På BAE Systems Bofors får du chansen att växa och utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö där vi satsar på både din personliga och professionella utveckling. Vi ser till att du får en bra start hos oss genom en grundlig introduktion och kontinuerligt stöd från en dedikerad handledare. Vi värdesätter både ditt välmående och din utveckling, vilket innebär att du inte bara får möjlighet att växa i din roll utan även kan påverka din hälsa och trivsel. Vi har generösa flextider för att du ska kunna hitta en bra balans i livet och erbjuder förebyggande insatser som hälsokartläggningar och företagshälsovård. Vårt mål är att du ska må bra både på kort och lång sikt.
Som tillsvidareanställd på BAE Systems Bofors får du ta del av flera förmåner, som vårt aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön. Dessutom arrangerar vi uppskattade sociala aktiviteter och ger dig tillgång till ett modernt och välutrustat gym. Utöver det har vi ett tryggt och närvarande ledarskap där medarbetarskapet står i centrum.
Ansökan och information
Urval sker löpande, så vänta inte med att ansöka!
Placering: Karlskoga
Start: Enligt överenskommelse
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande. Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jonas Cavallie Wase, Chef Förråd, 0586-733329
Lisa Beckman, HR-konsult, 0723-838853Facklig kontakt
Joakim Berg, Unionen 0586-733 404
Ann-Kristin Derring, Akademikerna 0586- 733 748
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Detta är ett heltidsjobb.
BAE Systems Bofors AB
Lisa Beckman 0723838853
9525657