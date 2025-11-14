Logistiktekniker, Läkemedelscentrum, Umeå
2025-11-14
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Läkemedelscentrum är Region Västerbottens expertorgan inom läkemedelsfrågor som verkar för en evidensbaserad, patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning samt läkemedelsförsörjning inom Region Västerbotten. Läkemedelscentrums medarbetare är placerade i Umeå på Norrlands universitetssjukhus (NUS), i Skellefteå på Skellefteå sjukhus, i Lycksele på Lycksele sjukhus och på Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.
Vi söker nu en logistiktekniker till verksamheten i Umeå. På Läkemedelscentrum kommer du att ingå i ett engagerat team som utgörs av läkare, sjuksköterskor, apotekare, receptarier och administrativ personal. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Du kommer vara en del i teamet som utför tjänsten Läkemedelsservice på NUS och Skellefteå sjukhus, med placering i Umeå. Arbetet är fysiskt då man står, går och lyfter kollin under större delen av arbetsdagen.
Du kommer bland annat att arbeta med beställning och uppackning av läkemedel, hållbarhetskontroll och strukturerat läkemedelsförrådsarbete, samt därtill förekommande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta i ett team med logistiktekniker och farmaceuter.
Digitala möten och kontakter, samt resor inom regionen förekommer.Kvalifikationer
Det är meriterande om du är utbildad apotekstekniker eller har några års erfarenhet av att arbeta inom vården eller med läkemedel.
För att trivas hos oss är det viktigt att du är en serviceinriktad person som trivs med ett nära samarbete med dina kollegor, samtidigt som du har god förmåga att arbeta självständigt. Du blir del av en engagerad och framåtinriktad arbetsgrupp där flera professioner jobbar tätt tillsammans, därför är det centralt att du har ett kommunikativt sätt och en god tilltro till dina kollegor. Vi värdesätter också att du har lätt för att skapa kontakt och förtroende.
Som person är du positiv, lyhörd, noggrann och ansvarsfull. Du kan förmedla din kunskap på ett pedagogiskt sätt, både muntligt och skriftligt. Du är trygg i din yrkesroll och arbetar för att nå uppsatta mål. Du är strukturerad och metodisk i ditt sätt att arbeta och gott samarbete är något som bidrar till att du lyckas.
Du behöver ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, och har god vana av att arbeta i olika IT-system/program. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper. För tjänsten krävs gymnasieutbildning och språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner:https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
