Logistiktekniker
Försvarsmakten / Logistikjobb / Boden Visa alla logistikjobb i Boden
2026-02-27
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du är med och bidrar till Sveriges försvarsförmåga? Tillsammans med kompetenta och engagaerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa. Vi står inför stora förändringar och söker dig som vill vara en del av vår tillväxtresa!
Logistikavdelningen, G4
Logistikavdelningen, G4, tillhör regementsstaben på Bodens artilleriregemente. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att leda, planera och samordna förnödenhetsförsörjning, materieltjänst, infrastruktur och teknisk tjänst på förbandet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som logistiktekniker vid A 8 kommer du i huvudsak arbeta med praktiskt logistikstöd för transporter och materielhantering vid förbandet, samt utgöra ett praktiskt logistikstöd i samband med utbildning och underhåll på våra fordons- och vapensystem.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
• Utgöra ett praktiskt logistiskstöd till vår verksamhet inom områdena utbildning och teknisk tjänst.
• Stödja vid genomförande av större underhållsåtgärder på våra materiel- och vapensystem.
• Genomföra transporter av materiel och fordon till underhållsinstanser inom och utom Bodens garnison.
• Stödja i samband med utbildning på våra vapenssystem.
• Stödja i samband med materielvård och tillsyner på fordons- och vapensystem.
För att kunna uppfylla Försvarsmaktens krav på fysisk standard ingår fysisk träning som en del av dina arbetsuppgifter.
Kvalifikationer
• Grundläggande kompetens på system Archer.
• Militärt rangerförarbevis på Archer.
• God teknisk kompetens inom fordonsteknik tunga hjulfordon.
• Körkort CE och D
• Truckutbildning enligt TLP 10, minst A och B.Dina personliga egenskaper
Som person är du initiativrik och noggrann. Du har god teknisk förståelse och förmåga att arbeta lösningsorienterat.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare erfarenhet av utbildning.
• Militärt förarbevis på tung lastbil med tungt släp och buss.
• Militär utbildning på kran >18TM
• Goda kunskaper inom FM system PRIO, Teknisk tjänst.
• Andra militära förarbevis och tilläggsutbildningar.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse.
Arbetstid: främst dagtid 07.30-16.30, kvälls- och helgjobb förekommer.
Befattningen är civil och innebär en krigsplacering.
Internutbildning och resor förekommer.
Kontaktuppgifter
Rekryteringskoordinator Tova Pettersson, 073-093 58 06, tova.pettersson@mil.se
Fackliga företrädare nås via växeln, 0921-348000
Ordförande SEKO Försvar Boden: Susanne Thunberg
Ledamot Försvarsförbundet Boden: Annelie Forshage
Ordförande SACO-S: Björn Astermo
Ordförande Fackklubben Artilleristerna: Janne AlmgrenSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-06. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Bodens Artilleriregemente, A 8, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för framtidens förmåga att upptäcka och träffa mål på långa avstånd och med hög precision. A 8 har funktionsansvar för CAS (Close Air Support) - att leda flygunderstöd mot markmål samt för vädertjänsten inom Armén i Försvarsmakten. Strid i vintermiljö är en särskild kompetens för förbandet i Boden.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
