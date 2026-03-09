Logistikoperatör till Smartoptics

Logistiker till Smartoptics i Kista
Smartoptics växer och söker nu en logistikoperatör till deras Operations & Supply Chain-team i Kista. I denna roll ansvarar du för orderhantering, fraktprocesser och för att säkerställa att deras logistikflöden fungerar smidigt och effektivt.
Du kommer att arbeta nära deras logistikteam med att hantera leveranser, säkerställa korrekta uppgifter i ERP-systemet och ge kunder uppdateringar om deras försändelser. Om du är intresserad av logistik och trivs i en snabb, teknikdriven miljö där du är med och formar framtidens telekom - då kan detta vara rätt roll för dig.
Hos Smartoptics är precision, struktur och samarbete avgörande de tillsammans bygger framtidens optiska nätverk.
Om rollen
Som logistikoperatör stödjer du Smartoptics supply chain-verksamhet genom att säkerställa effektiv hantering av order, leveranser och logistikdokumentation. Du arbetar med både inkommande och utgående logistiktransaktioner, håller ERP-systemet uppdaterat och koordinerar leveranser så att deras kunder får sina produkter i tid.
ArbetsuppgifterLeveranser och frakt
Hantera orderplock och förbereda leveranser för utskick

Säkerställa att alla utgående leveranser uppfyller företagets krav och standarder

Boka transporter samt hantera fraktdokumentation och tullhandlingar

Säkerställa att leveranser följer gällande regelverk, Incoterms och HS-koder

ERP och rapportering
Hantera logistiktransaktioner i ERP-systemet för in- och utleveranser, orderhantering och fakturering

Säkerställa att uppgifter i systemet är korrekta och uppdaterade enligt företagets rutiner

Planering och koordinering
Samarbeta med logistikteamet för att möta deadlines och kundkrav

Säkerställa att leveranser sker enligt planerade scheman och prioriteringar

Ge uppdateringar om leveranser och vid behov kommunicera direkt med kunder

Stötta kundservice med korrekt och aktuell leveransinformation

Kundsupport
Följa upp leveranser och säkerställa att de når fram till mottagaren

Hjälpa kunder med frågor kring leveranser, transporter och tullklarering

Bidra till ett arbetsklimat där lärande och utveckling uppmuntras inom logistikteamet

Vi söker dig som
Vi söker en noggrann, strukturerad och ansvarstagande person som trivs i en dynamisk logistikmiljö. Du är en lagspelare som tycker om att samarbeta med kollegor inom produktion, logistik och supply chain för att säkerställa hög leveransprecision och kundnöjdhet.
Du är också:

flexibel och kan snabbt anpassa dig efter kundbehov och prioriteringar

serviceinriktad och lösningsorienterad

noggrann och har god förmåga att planera din tid

bekväm med att arbeta i en miljö där prioriteringar ibland förändras

Kvalifikationer
Erfarenhet av logistikarbete (import, export eller inrikes transporter)

Erfarenhet av bokningar, tullhantering, Incoterms och HS-koder

Erfarenhet av arbete i ERP-system och orderhantering (erfarenhet av SAGE X3 eller liknande är meriterande)

Vana att kommunicera med tullmyndigheter, transportörer och speditörer

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Varför Smartoptics?
Hos Smartoptics får du arbeta i en inkluderande och utvecklande arbetsmiljö där innovation och samarbete står i fokus.
De erbjuder bland annat:

goda möjligheter till kompetensutveckling

arbete med avancerad telekomteknik som används över hela världen

konkurrenskraftig lön

friskvårdsprogram som inkluderar exempelvis yoga och massage

Vill du ta nästa steg i din karriär? Ansök idag och bli en del av Smartoptics - där du hjälper till att säkerställa att deras produkter når kunder världen över i rätt tid.

Din ansökan
Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta på dennis.palenzovski@thalamus.se.
Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 23/3-26.
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!

