Logistikofficer till Sjukhusbataljonen
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2026-06-24
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Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat).
Sjukhusbataljonen består av ett antal kompanier inom sjukvård, ledning, underhåll och sjuktransport. Bataljonen ansvarar för egen värnpliktsutbildning. Personalkategorierna är officerare, specialistofficerare, medicinalpersonal, soldater och värnpliktiga.
Om befattningen
Som logistikofficer vid Sjukhusbataljonen ansvarar du för planering, ledning och uppföljning av logistikverksamheten inom bataljonen. Du är en del av bataljonsstaben och arbetar nära bataljonsledning och kompanier för att säkerställa att materiel, försörjning och transporter fungerar effektivt. Du förväntas arbeta tätt ihop med kompaniernas kvartermästare.
En logistikofficer hos Sjukhusbataljonen kommer också vara en aktiv del i kommande infrastrukturarbete då förbandet är under tillväxt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och genomföra materielunderhåll på bataljonens utrustning och system
Planera och genomföra transporttjänst, samt organisera och koordinera transporter för verksamhetens behov
Infrauppgifter för bataljonen
Ansvara för förbandets förnödenhetsförsörjning
Beställning i Försvarsmaktens stödsystem
Medverka vid övningar, beredskap och insatserPubliceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Genomförd och godkänd specialist- eller officersutbildning.
Relevant och aktuell erfarenhet av logistiktjänst i Försvarsmakten
Förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort
Godkänd läkarundersökning och baskrav enl. FM FysS.
Svensk medborgareDina personliga egenskaper
Vi söker en strukturerad och ansvarstagande person med god planeringsförmåga. I rollen kommer du att arbeta med planering och genomförande av materielunderhåll, transporttjänst och förnödenhetsförsörjning, vilket ställer krav på noggrannhet och ett lösningsorienterat arbetssätt. Samt vara en aktiv aktör i planeringen av ny infrastruktur. Du trivs med att samarbeta och har en god förmåga att samordna och kommunicera med olika aktörer. Vidare är du flexibel och tar initiativ för att säkerställa att verksamhetens behov uppfylls på ett effektivt sätt.
Meriterande
Genomförd logistikutbildning inom Försvarsmakten
Erfarenhet av att planera och utveckla infrastruktur
Kunskaper i system LIFT, PRIO och VIDAR
PRIO-utbildning Lager och Teknisk tjänst
Civil utbildning eller erfarenhet inom lager, transport eller farligt gods/brandfarliga varorÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Nivå: SO 7
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Anställningen innebär en krigsplacering på Sjukhusbataljonen.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Upplysningar om befattningen
Patrik Sidling, tel FM växel: 031–692000
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Christian Otterhäll, tel FM växel: 031–692000
Fackliga företrädare
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-Goteborg@mil.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-19. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9977781