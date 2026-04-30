Logistikmedarbetare
Industri Support Värmland AB / Logistikjobb / Karlskoga
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Har du truck- och traverskort samt erfarenhet av in- och utlastning? Då kan du vara den vi söker - läs gärna mer!Dina arbetsuppgifter
In- och utlastning
Paketering och emballering
Pallhantering
Viss slutkontroll
Hantering fraktsedlar
Vi söker dig som
Är van att köra truck på terminal samt är självständig men samarbetsvillig, prestigelös och organiserad. Du skall ha truck + treaverskort, körkort samt tala och skriva svenska obehindrat.
Vår rekryteringsprocess
Referenstagningar samt urvals- och drogtester förekommer i slutet av rekryteringsprocessen. För vissa av våra kunder kan det dessutom vara krav på svenskt medborgarskap och rent register.
Information om företaget
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Stubbengatan 2 (visa karta
)
703 44 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Industrisupport Värmland AB Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9886847